“Marcan diferencias”: El inédito tridente que prepara Fernando Ortiz en debut en Colo Colo

Colo Colo alista los últimos detalles para lo que será la Supercopa del domingo. Fernando Ortiz debuta oficialmente ante Universidad de Chile, y por más que sea el primer partido, puede marcar su proceso en el Cacique.

Por lo mismo, el “Tano” ya prepara varias modificaciones en comparación a lo realizado por Jorge Almirón y el interinato de Hugo González con Luis Pérez.

ver también “Nos llegaron 15 nombres”: En Colo Colo relevan cómo se fraguó la llegada de Fernando Ortiz

En el programa Pelota Parada de TNT Sports se deslizó el tridente que ha practicado en está semana y que contempla varias novedades. Lucas Cepeda, Javier Correa y Manley Clerveaux.

Lo que llamó la atención del panel, ya que Cepeda va por derecha y el joven delantero haitiano por izquierda. Esquema que cautivó en especial por Gonzalo Jara. “Poner a Cepeda por derecha trata de buscar lo que hizo en la selección. Con Manley lo ha visto por buena manera y decide darle la oportunidad. Ahora deberá contrarrestar el sistema de la U”, advirtió el Bicampeón de América.

La apuesta por Manley Clerveaux

La aparición de Manley Clerveaux no es novedad. Ya irrumpió este año con Jorge Almirón y tuvo una fugaz aparición en el plantel de honor. Pero al ocupar cupo de extranjero, su estadía se hizo acotada.

“Es un futbolista que marca diferencias en lo físico, es rápido y encarado. Ahora solo tiene un partido en el profesionalismo, hace ya cinco meses pero ahora tiene una importante oportunidad”, agregó Dani Arrieta sobre la situación del jugador.

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo lamenta la baja de Francisco Marchant para la Supercopa: está concentrado con la Sub 20

Sin embargo, está semana ya sumó minutos y en el Superclásico en la división sub 20. Por lo que Manley llegaría con ritmo de juego para lo que será la Supercopa del domingo.

“Tiene características muy interesantes. Tiene una potencia increíble, tiene un dribling donde se puede sacar un hombre de encima”, destacó el propio Fernando Ortiz. Así las cosas el nacido en Haití podría ser el as bajo la manga ante la U. Aunque todavía resta una última práctica que sería este sábado, por lo que se mantendrá en secreto la formación hasta horas antes del partido en el Santa Laura.

Publicidad