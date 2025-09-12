En Colo Colo preparan la Supercopa con mucha dedicación. Saben que es la última oportunidad que tienen de levantar un trofeo en su año centenario, el que ha sido espantoso desde lo deportivo.

El nuevo técnico Fernando Ortiz será el encargado de dirigir a los albos ante Universidad de Chile, un duelo que puede marcar mucho su presencia en el Monumental.

Lamentablemente, el nuevo técnico no podrá contar con una figura que ha sido importante para los albos durante los últimos partidos: el juvenil Francisco Marchant.

El delantero que fue clave en el último Superclásico está concentrado con la Sub 20, preparándose para lo que será el Mundial de la categoría que comenzará a jugarse a fin de mes en nuestro país.

Francisco Marchant está entrenando con la Sub 20

Marchant jugará amistosos por la Sub 20

Marchant ha estado entrenando en Juan Pinto Durán, preparando los duelos amistosos que tendrá la selección chilena Sub 20 antes de la cita mundialista.

De hecho, ese mismo domingo de la Supercopa, la Rojita estará jugando en Quilín ante su similar de Corea del Sur, partido para el que está considerado Francisco Marchant por lo que no jugará la Supercopa.

Lo mismo ocurrirá con otro joven que espera tener oportunidades con Ortiz: Nicolás Suárez, defensa central que incluso debutó como titular con Jorge Almirón, está en la selección.

Luego se van a enfocar en otro amistoso que será ante Nigeria (20 de septiembre en el Monasterio Celeste), lo que servirá para empezar a tomar roce antes del debut del día 27 de septiembre, que será contra Nueva Zelanda.

