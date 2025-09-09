Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

“Me tienen que juzgar por la juvenil”: el triste rendimiento de Nicolás Córdova con Chile en las inferiores

Tras sus campañas en la Sub 20 y Sub 23, los números tampoco respaldan los dichos del DT interino de la Roja adulta.

Por Nelson Martinez

Nicolás Córdova y su ciclo en la Roja.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTNicolás Córdova y su ciclo en la Roja.

Nicolás Córdova dio acalorada conferencia de prensa en la previa del último duelo de las Eliminatorias entre la selección chilena ante Uruguay. Ahí, el DT interino de la Roja no se guardó nada ante las críticas.

“Los temas de fondo no los podemos ver en el futuro. Es ahora. Los jugadores hay que formarlos… Lo importante es qué vamos a hacer para tener jugadores para clasificar al Mundial”, partió defendiéndose.

En ese sentido, una de las frases que llamó la atención es que el entrenador volvió a decir que su real función es a cargo de las series menores de la Roja, en este caso la Sub 20.

Así le fue a Nicolás Córdova en las series juveniles

“A mí me tienen que juzgar por lo que está pasando en las juveniles”. Así se defendió Nicolás Córdova por su interinato en la selección chilena adulta. Sin embargo, en series menores los resultados tampoco han sido positivos.

La defensa de Nico Córdova previo al duelo ante Uruguay.

La defensa de Nico Córdova previo al duelo ante Uruguay.

Durante su paso por la Roja Sub 20 y también la Sub 23, el DT ha dirigido 13 duelos. quedó fuera en primera ronda del Preolimpico Sub 23, mientras que terminó colista del reciente Hexagonal del Sudamericano Sub 20. Así, registra un 33,3% de rendimiento.

Publicidad

En ese sentido, el último Sudamericano Sub 20 dejó más dudas que certezas en el ciclo de Córdova, donde pese a avanzar al hexagonal final, registró solo un punto en la fase final tras cinco duelos disputados.

Experto exige más autocrítica de Córdova en la selección chilena: “Si ha querido estar en todas, tiene que…”

ver también

Experto exige más autocrítica de Córdova en la selección chilena: “Si ha querido estar en todas, tiene que…”

Es más, de no ser porque Chile organiza el Mundial Sub 20 próximo a iniciar, la Rojita no hubiera clasificado a la cita por lo logrado en el Sudamericano, en un turbulento ciclo del ahora DT interino de la selección chilena adulta.

Lee también
Brilló como goleador en la Roja y así se reinventa: "Hago ceviche"
Selección Chilena

Brilló como goleador en la Roja y así se reinventa: "Hago ceviche"

Oficial: los tres amistosos de Chile sub 20 antes del Mundial 2025
Chile

Oficial: los tres amistosos de Chile sub 20 antes del Mundial 2025

Jugó en la Roja y vendía pescados con la abuela: vuelve a las canchas
Selección Chilena

Jugó en la Roja y vendía pescados con la abuela: vuelve a las canchas

La Roja tiene esperanza: Pellegrini no vuelve a la Premier League
Últimas Noticias de la Premier League 2025

La Roja tiene esperanza: Pellegrini no vuelve a la Premier League

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo