Nicolás Córdova dio acalorada conferencia de prensa en la previa del último duelo de las Eliminatorias entre la selección chilena ante Uruguay. Ahí, el DT interino de la Roja no se guardó nada ante las críticas.

“Los temas de fondo no los podemos ver en el futuro. Es ahora. Los jugadores hay que formarlos… Lo importante es qué vamos a hacer para tener jugadores para clasificar al Mundial”, partió defendiéndose.

En ese sentido, una de las frases que llamó la atención es que el entrenador volvió a decir que su real función es a cargo de las series menores de la Roja, en este caso la Sub 20.

Así le fue a Nicolás Córdova en las series juveniles

“A mí me tienen que juzgar por lo que está pasando en las juveniles”. Así se defendió Nicolás Córdova por su interinato en la selección chilena adulta. Sin embargo, en series menores los resultados tampoco han sido positivos.

La defensa de Nico Córdova previo al duelo ante Uruguay.

Durante su paso por la Roja Sub 20 y también la Sub 23, el DT ha dirigido 13 duelos. quedó fuera en primera ronda del Preolimpico Sub 23, mientras que terminó colista del reciente Hexagonal del Sudamericano Sub 20. Así, registra un 33,3% de rendimiento.

En ese sentido, el último Sudamericano Sub 20 dejó más dudas que certezas en el ciclo de Córdova, donde pese a avanzar al hexagonal final, registró solo un punto en la fase final tras cinco duelos disputados.

Es más, de no ser porque Chile organiza el Mundial Sub 20 próximo a iniciar, la Rojita no hubiera clasificado a la cita por lo logrado en el Sudamericano, en un turbulento ciclo del ahora DT interino de la selección chilena adulta.