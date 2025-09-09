La selección chilena sale a jugar estar noche su último partido en estas tristes Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo de Nicolás Córdova buscará ganar para no ser el último, demasiado poco para un proceso donde clasificaban siete de diez elencos.

Pese a que este camino tuvo a Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca como principales conductores, hay quienes quieren que Córdova asuma también cierto grado de responsabilidad al estar en otro más de varios trabajos que ha asumido en la selección chilena.

Así lo siente Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que el DT tiene un traje distinto para las diferentes selecciones que ya ha dirigido desde su arribo a la ANFP.

“Tienen que juzgarlo por todo lo que ha hecho”

El periodista partió diciendo que “Córdova tiene razón cuando dice que nadie lo puede juzgar por estos dos partidos, sobre todo por la condición en que está la selección chilena adulta. Estamos eliminados, desmotivados y con muchos lesiones. Además, se juega ante rivales tremendamente superiores”.

“Ante los ojos de los dirigentes también se tiene que evaluar el manejo, el como se trata de implementar una idea con los días de trabajo. O sino… ¿Para qué Córdova quiere estar en la adulta o en todas las selecciones?”, agregó.

En ese sentido, Caamaño sostuvo que “lo que hace Nicolás Córdova es tener un traje para la adulta, Sub 23 y Sub 20, cuando se supone que él venía para otro trabajo. Él venía para el desarrollo del fútbol joven tras su experiencia en Qatar y en Italia, con sus años de trabajo en la Primera División de Chile y Perú”.

Nicolás Córdova luego de hoy seguirá con su trabajo en la selección chilena para el Mundial Sub 20. | Foto: Photosport.

“¿Al final por qué se le va a medir a Córdova? ¿Por su trabajo de escritorio, por lo que hizo en la Sub 20, por lo que hizo en la Sub 23 o por lo que hizo en la adulta? Son demasiados los trabajos que ha tenido como para que solamente se les juzgue por uno”, añadió.

Para cerrar, el comunicador avisó que “si al final Nicolás Córdova ha querido estar en todas, tienen que juzgarlo por todo lo que ha hecho, no por lo que él quiera que lo juzgan. Siendo el encargado del desarrollo del fútbol joven ha tomado un montón de responsabilidades como entrenador. ¿Cómo no se dio cuenta antes de que faltaba un DT en la estructura de selecciones chilenas?”.

¿A qué hora juega la selección chilena ante Uruguay?

El equipo de todos enfrentará a los charrúas este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.