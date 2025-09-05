Las Eliminatorias de la Conmebol siempre han sido catalogadas como una de las más difícil del mundo. Los largos viajes, estadios en escenarios complejos y el hecho de tener a dos potencias como Brasil y Argentina en esta zona son una muestra de ello.

Sin embargo, el experimento de Mundial con 48 equipos que veremos en el 2026 en Estados Unidos, México y Canadá cambió esto para siempre, ya que bastó el primer proceso por esta parte del mundo para que toda la mística de las eliminatorias sudamericanas desapareciera.

Y ojo, que lo que decimos no es algo antojadizo. Basta con ver la tabla de posiciones en la fecha final, donde los seis cupos directos para el próximo mundial están completamente definidos y solo resta ver quien será el combinado que juegue la repesca continental.

Lo único que se jugará en la fecha final de las Eliminatorias

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay tienen listos sus pasajes para el Mundial del 2026, al terminar entre los seis primeros con todavía una fecha por jugar.

¿Y el repechaje? Pues se definirá entre Venezuela y Bolivia, quienes matemáticamente son los únicos equipos que todavía pueden aspirar a ese séptimo puesto que estira un poco más el sueño de clasificar a la cita planetaria.

Mientras Venezuela es séptimo con 18 puntos y enfrentará a Colombia como local en el último partido, Bolivia es octavo con 17 unidades y recibirá a Brasil en El Alto. A la Vinotinto le basta un triunfo para sellar su pasaje, mientras que los bolivianos necesitan ganar y esperar un resultado favorable en Maturin.

Bolivia y Venezuela definirán este martes al séptimo de las Eliminatorias Sudamericana. | Foto: Getty Images.

Lo peor acá es la fecha final de miedo que tendríamos si se mantuviese el formato de cuatro clasificados y un repechaje. Brasil es segundo con 28 puntos, Uruguay tercero con 27, Ecuador cuarto con 26, Colombia quinto con 25 y Paraguay sexto con 25, pero con peor diferencia de goles.

Hablamos de solo tres puntos de diferencia entre el segundo y el sexto, donde en la última jornada un triunfo, un empate o una derrota podría marcar mucho en la opción de clasificar al Mundial del 2026. Pero bueno, la realidad es esta y habrá que ver si Bolivia o Venezuela ocupan ese séptimo puesto al repechaje.