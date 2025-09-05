El comentario de Claudio Bravo que molestó a los hinchas de la Roja: “Chile…”

La Roja no pudo contra Brasil en la penúltima fecha de las Eliminatorias. El equipo que dirige Nicolás Córdova visitó el Maracaná con ilusión por el inicio de un nuevo proceso, pero más allá de unas pocas ocasiones, no hizo mucho ante el Scratch y terminó goleado por 3-0.

La evaluación del DT fue positiva, pese a la derrota. “Hay que admitirlo, Brasil está por sobre nosotros en la historia” y “muy contento por los chicos que debutaron, son jugadores que se deben proyectar“, fueron algunas de las declaraciones de Córdova.

Claudio Bravo, excapitán de Chile, evaluó el partido en una línea parecida. “No fue fácil, con gente que le tocaba debutar y en un escenario súper complicado, donde las estadísticas y la historia no nos favorecen en lo absoluto”, comentó el exportero en ESPN.

“Siento que Chile sí tuvo la capacidad para poder pelear. Pelear en el sentido de demostrar carácter, de demostrar personalidad, al margen de que a lo mejor no tuviste el balón o no tuviste las chances de poder convertir, o ponerte en ventaja, o equiparar las acciones del juego”, aseguró.

El análisis de Claudio Bravo en la derrota de la Roja

“Es complejo cuando tienes una selección brasileña en frente, donde los jugadores compiten en otras ligas y están a otro nivel, tanto en lo futbolístico como lo físico”, comentó Claudio Bravo.

Sus comentarios no cayeron muy bien entre los hinchas, quienes consideran que debió ser más crítico con lo que hizo la selección chilena. “Peleamos hasta el himno”, dijo un usuario. “Es igual a Jean Beausejour”, comentó otro.