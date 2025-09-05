La dura derrota por 3-0 de la selección chilena ante Brasil en el Maracaná sigue siendo procesada por los hinchas. Lamentablemente el equipo de todos fue superado en todas sus líneas, siendo incapaz de hacer pie ante un rival que sacó a relucir todo su talento y potencial como local.

Pese al feo tropiezo, que nos deja todavía como absolutos colistas en estas Eliminatorias, hay quienes están intentando rescatar las cosas buenas que se vieron en suelo brasileño.

En ese grupo de optimistas se encuentra el periodista Manuel de Tezanos, quien en su programa Balong TV se la jugó con apostar todo en uno de los llamados a ser referente en la Roja del futuro: Iván Román.

ver también Adelantan triste futuro de Gabriel Suazo en la selección chilena: “Es un chico tremendo, un líder, pero…”

“Fue el mejor jugador de Chile”

El periodista aseguró que “a mí me encantó el partido de Iván Román y esto no lo digo por que tiene 19 años. Me encantó su partido independiente de su edad. Me pareció que fue el mejor jugador de Chile”.

“Evitó muchos goles, bloqueó varias veces, ganó en centros, es rápido, es valiente y no se le nota la edad. Es increíble”, añadió.

Iván Román logró destacar a pesar de la dura derrota de la selección chilena. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, De Tezanos afirmó que “es un jugador que tiene un techo importante, que va a ser un gran líder para esta selección. Juega bien, no comete errores, no se complica cuando tiene que sacarla. Por el contrario, Paulo Díaz y Guillermo Maripán no jugaron muy bien”.

ver también Experto quema todo tras la dura derrota ante Brasil: “Estamos en el peor momento del fútbol chileno en su historia”

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El próximo encuentro del equipo de todos será ante Uruguay este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este partido será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.