La selección chilena fue bailada en su visita al Estadio Maracaná, cayendo por 3-0 ante Brasil en lo que fue el primer partido de Nicolás Córdova como DT. Lamentablemente la Roja fue superada en todas sus líneas, siendo incapaz de hacer algo para acortar un poco la distancia entre ambos equipos.

Más allá de la humillante derrota, este nuevo tropiezo fue una clavo más en el ataúd que han sido estas Eliminatorias para el equipo de todos. Somos últimos con apenas 10 puntos tras 17 partidos jugados, estando a detalles de cerrar el peor proceso mundialista de nuestra historia.

Este terrible presente no solo de la Roja, sino que del fútbol chileno, fue analizado por Danilo Díaz, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio apuntó directamente contra la dirigencia de la ANFP por el lamentable estadio de la actividad en nuestro país.

“El fútbol chileno no tiene nada a qué asirse”

El periodista partió diciendo que “asistimos a la consumación de una debacle que el fútbol chileno no vivía desde 2001, cuando quedó fuera del Mundial de Japón-Corea, pero en ese entonces clasificaban cuatro. Ahora quedamos fuera de un Mundial a dos fechas del final, cuando clasificaban seis y medio”.

“Quedamos eliminados porque Chile hizo todo pésimo y porque al frente ha tenido una conducción nefasta. Con un mínimo de dignidad y vergüenza deportiva, tendrían que decir que fueron un desastre. El fútbol chileno arde por los cuatro costados, no tiene nada a qué asirse. No tiene nada. El Mundial Sub 20 es porque sufrimos una humillación”, agregó.

En ese sentido, Díaz fustigó a los dirigentes, asegurando que “estamos con una conducción pésima, lamentable. Milad y Yungue tienen que irse. Se atan no sé a qué. Cuando has fracasado en dos procesos mundialistas, hiciste todo lo posible por sacar a Rueda, que tenía al equipo en condiciones de pelear (…) Queremos un presidente que lidere, no que opine. Estamos en el peor momento de la historia del fútbol profesional chileno. El fútbol chileno ha sido arrasado, devastado. Ha sido tomado por grupos de representantes, no hay rumbo. Váyanse, déjense de hacer daño”.

“La federación africana más humilde tiene una mejor estructura que la nuestra”

“Trajeron a un aparecido como Cagigao y perdimos dos años con él. A Berizzo lo sacaron por hacerle caso a las redes sociales y se trajo al DT que la gente quería, pero entrenadores más o menos, no tenemos una conducción directiva. El fútbol chileno está entregado a TNT, con el que perdió un juicio porque no cumplió, porque hay un grupo de dirigentes que creen que se la saben todas y llegamos a esto. El fútbol chileno es incapaz de organizar un partido, somos los indeseables de Sudamérica. Nuestro problema es de una profundidad enorme”, agregó.

Para cerrar, el Tenor del Pueblo analizó lo que fue el partido en el Maracaná, afirmando que “Chile no pateó al arco. No es responsabilidad del entrenador, teniendo a un interino cuando ese mismo entrenador tiene que estar dirigiendo a la Sub 20 en el Mundial el 27 de septiembre. Es un manejo del fútbol de cuarto orden. Yo creo que la federación africana más humilde tiene una mejor estructura y organización que la nuestra. Lo peor de todo es que no sabemos cómo salir. Triste y solitario final”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El próximo partido del equipo de todos será ante Uruguay este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.