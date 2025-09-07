Es tendencia:
Caamaño es apocalíptico ante la nueva roja y llama al recambio: “Con estos jugadores no alcanza”

Cristián Caamaño lanzó un tajante análisis sobre el duro presente de la selección chilena tras derrota frente a Brasil.

Por Andrea Petersen

La Selección Chilena pasa por un triste momento luego de quedar eliminados del próximo Mundial de Fútbol con anticipación en clasificatorias. Ante esto, las últimas llaves de la competición contra Brasil y Uruguay han servido de muestra iniciar un nuevo proceso de la mano de Nicolás Córdova.

Tras este duro fracaso, la Roja enfrentó a la verdeamarela con un nuevo plantel, dejando fuera a los jugadores de la Generación Dorada y llamando a nuevos rostros, entre ellos también el regreso de Ben Brereton que quedó fuera del proceso de Ricardo Gareca.

Ante este duro momento, el periodista Cristian Caamaño lanzó un tajante análisis sobre el presente de la Roja en el programa ‘F360’ de ESPN.

Llaman al recambio urgente de la Roja

En ese contexto, Caamaño señaló: “Creo que tocamos fondo, después de esto como dijo Nicolás Córdova, se necesita trabajo y trabajo, pero también necesitamos urgente una renovación de futbolistas, porque con estos jugadores no alcanza y está claro, podemos considerarlos muy buenos futbolistas, pero ese muy bueno tiene un techo y no alcanza”.

El jugador olvidado por Marcelo Bielsa quiere su revancha en la Selección Chilena

El jugador olvidado por Marcelo Bielsa quiere su revancha en la Selección Chilena

Asimismo, fue contundente al referirse a las figuras que llevan más tiempo con la selección como Paulo Díaz y Guillermo Maripán.

La Roja vivió una dura derrota en la última fecha de las clasificatorias /Photosport

“Hay muchos que ya llevan tres clasificatorias, en cuyo rendimiento en la selección con diferentes entrenadores, su rendimiento es cada vez más bajo, porque no es que están debutando, algunos ya tienen dos o tres clasificatorias en el cuerpo. ¿Qué es lo que viene en la próxima clasificatoria con más años todavía?”.

La Roja cayó 3 a 0 contra Brasil. /Photosport

Desgraciadamente, hay futbolistas que no sirven para la selección, porque cuando tú analizas su rendimiento, dices: ‘no puede ser que este sea el mismo jugador que juega en Europa’ o ‘no puede ser que este futbolista esté vistiendo la camiseta de uno de los más grandes de Argentina’, entonces ahí hay que hacer el click”, señaló.

En la misma línea, el deportivo llama a tomar medidas urgentes para levantar al equipo. “Qué es lo que se va a hacer en estos dos años donde no va a haber ningún partido urgente, insistir con jugadores sub 25. Hay que tomar decisiones”.

