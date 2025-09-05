Tras Brasil vs Chile: Nicolás Córdova sufre nueva baja para ultimo partido ante Uruguay

La selección chilena busca olvidar la goleada sufrida ante Brasil y ahora se mentaliza en el último partido de Eliminatorias. El fixture indica que la despedida será frente a Uruguay en el Estadio Nacional.

Nicolás Córdova tendrá una nueva opción para sumar unidades y buscar salir del fondo de la tabla de clasificatorias. El tema es que tras la caída frente a la verde amarela, ahora se sumó una nueva mala noticia: pierde a uno de sus más experimentados defensores.

Esto tiene relación con Benjamín Kuscevic, quien no pudo superar las molestias físicas que arrastra desde los últimos partidos con Fortaleza.

El defensa se perdió el encuentro ante Brasil ya que no estaba al 100%. Por lo mismo ni viajó con la Roja y la última chance era poder recuperarlo para el duelo del próximo martes.

Nueva baja en la selección chilena

Sin embargo, el Cuerpo Médico de la selección indicó que este viernes finalmente se decidió por liberar al defensa formado en la UC. Por lo que se queda sin una importante variante ante los charrúas.

“Benjamín Kuscevic ha sido liberado de la convocatoria debido a que presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA”, reza el comunicado publicado desde Juan Pinto Durán.

Cabe consignar que a esto ya se suma Darío Osorio y posiblemente se podría sumar Bruno Barticciotto, que aún sigue entre algodones.