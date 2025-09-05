La selección chilena comenzó un nuevo ciclo con un duro golpe en las Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves la Roja no pudo ante Brasil y cayó por una goleada 3 a 0 que empañó el estreno de caras nuevas.

Con Nicolás Córdova como técnico interino, el Equipo de Todos inició un proceso de recambio ya obligado y para el que mira al futuro con figuras jóvenes. Uno de los nombres que de inmediato a tomado rol de líder es Lucas Cepeda, quizás de los mejores futbolistas nacionales en la actualidad.

El extremo de Colo Colo fue uno de los puntos altos en la visita de la Roja a la Canarinha y, luego de lo ocurrido, mostró su liderazgo en la interna. Con un emotivo mensaje, el ex Santiago Wanderers trató de arreglar el ánimo y pidió mirar para adelante.

Lucas Cepeda levanta a Chile luego del revés ante Brasil

En medio de la búsqueda de un nuevo plantel para el futuro de la selección chilena, están apareciendo nuevos líderes. Lucas Cepeda es uno de los nombres que irrumpió con todo en las últimas fechas y se ha ganado el respeto de todos con su nivel.

Lucas Cepeda motiva a la selección chilena a seguir peleando para salir de la crisis. Foto: Instagram.

Ante Brasil, el extremo fue uno de los mejores y mostró ese rendimiento que lo ha hecho sonar en Europa. Es por ello que luego de lo ocurrido en el Maracaná, decidió demostrar su liderazgo levantando a sus compañeros.

A través de su cuenta de Instagram, Lucas Cepeda publicó una imagen junto al resto del plantel de Chile. Ahí dejó una breve pero clara frase: “Para adelante, seguir, insistir“.

El extremo da una muestra de compromiso total y de que, más allá de los resultados, seguirá luchando por salir de la crisis. Eso sí, para lograrlo hay que encontrar fórmulas de trabajo que no llegarán sólo con un nuevo técnico.

Quedará esperar para ver qué es lo que pasará con el futuro del jugador. Tras no lograr salir al extranjero en el último mercado, apostará por cerrar el año junto a Colo Colo de la mejor forma posible y así buscar el gran salto.

Lucas Cepeda no deja de creer en el renacer de la selección chilena de la mano de esta nueva generación. La Roja sufrió una derrota en el inicio de un ciclo que, más allá de no jugarse nada, debe tomar confianza para el futuro.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda por la selección chilena?

Con su actuación ante Brasil, Lucas Cepeda llegó a un total de 8 partidos oficiales con la selección chilena. En ellos ha marcado 3 goles y alcanza los 500 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Lucas Cepeda y la selección chilena tratarán de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas de la mejor forma posible. La Roja recibe a Uruguay el próximo martes 9 de septiembre desde las 20:30 horas.

