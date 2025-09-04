En Colo Colo aún gozan el triunfo ante Universidad de Chile. Luego de un año paupérrimo, vencer por la cuenta mínima en el Monumental a los azules fue un bálsamo importante.

Una de las grandes figuras de ese encuentro fue Lucas Cepeda, que hoy se encuentra con la selección chilena para enfrentar a Brasil en el Maracaná, en la penúltima fecha de las eliminatorias.

En redes sociales, el Cacique hizo un compilado de las mejores jugadas del zurdo proveniente de Santiago Wanderers. Realmente fue un baile el que le dio a los azules, por lo que fue adornado con la canción “Tiempo de Vals” de Chayanne.

Cepeda fue gran figura ante U. de Chile en el Superclásico

Se puede ver cómo ningún jugador de la U fue capaz de detenerlo. Matías Zaldivia, Felipe Salomoni, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda aparecen siempre en la foto de las grandes jugadas de Cepeda, que les dio un baile.

Cepeda agradece el gesto a Colo Colo

El video lo agradeció Lucas Cepeda a Colo Colo, al reaccionar con emoticones a la publicación que hizo el club.

Eso provocó que los hinchas albos le escribieran al puntero, agradecidos por lo que ha entregado en estos casi dos años que lleva en el estadio Monumental.

“Quédate la vida Luquitas”, “Salomoni aún está dando vueltas buscándote” y “denunciado por secuestro, es ilegal llevarse jugadores rivales para la casa” fueron algunas de las palabras a Cepeda.

El jugador finalmente no emigró en este mercado de pases, por lo que se mantendrá en Colo Colo al menos hasta fin de año, cuando se abra el mercado invernal en Europa.

