Además de Darío Osorio: Las bajas que sufre la selección chilena ante Brasil

Nicolás Córdova debe modificar el esquema para enfrentar a Brasil. La selección chilena sufre de varias bajas a horas de emprender el viaje para medirse ante los pentacampeones por las Eliminatorias.

El tema es que ahora el adiestrador interino de la Roja está obligado a cambiar la formación para este jueves. Esto debido a que se confirmó que Darío Osorio no llega al encuentro en el Estadio Maracaná.

“El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA”, detalló la ANFP. Por lo que el formado en Universidad de Chile quedó liberado de esta fecha FIFA y en las próximas horas retornará a Dinamarca.

Las bajas de la selección chilena vs Brasil

El tema es que este miércoles además se informó de otros dos jugadores que no viajarán para jugar contra Brasil. Lo que tiene relación con Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto.

El central de Fortaleza y el delantero del Santos de México asomaban como titulares en la previa del encuentro. Sin embargo, se indicó en el comunicado del cuerpo médico que presentaron lesiones al momento de sumarse a la concentración.

Ante esto la única alternativa se enfoca en una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay. Por lo que dependerá de los próximos días su participación en el duelo del próximo martes en el Estadio Nacional.

