Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

Además de Darío Osorio: Las bajas que sufre la selección chilena ante Brasil

El elenco de Nicolás Córdova tiene que enfrentar a los pentacampeones este jueves y tendrá que mover el esquema.

Por Felipe Pavez Farías

La Roja sufre tres bajas contra Brasil
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTLa Roja sufre tres bajas contra Brasil

Nicolás Córdova debe modificar el esquema para enfrentar a Brasil. La selección chilena sufre de varias bajas a horas de emprender el viaje para medirse ante los pentacampeones por las Eliminatorias. 

El tema es que ahora el adiestrador interino de la Roja está obligado a cambiar la formación para este jueves. Esto debido a que se confirmó que Darío Osorio no llega al encuentro en el Estadio Maracaná

Medallista de bronce en Sídney 2000 respalda a Nico Córdova en La Roja adulta: revela plus del DT

ver también

Medallista de bronce en Sídney 2000 respalda a Nico Córdova en La Roja adulta: revela plus del DT

El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA”, detalló la ANFP. Por lo que el formado en Universidad de Chile quedó liberado de esta fecha FIFA y en las próximas horas retornará a Dinamarca. 

Las bajas de la selección chilena vs Brasil

El tema es que este miércoles además se informó de otros dos jugadores que no viajarán para jugar contra Brasil. Lo que tiene relación con Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto

El central de Fortaleza y el delantero del Santos de México asomaban como titulares en la previa del encuentro. Sin embargo, se indicó en el comunicado del cuerpo médico que presentaron lesiones al momento de sumarse a la concentración. 

No fue el de Pinilla: el otro palo que impidió que la Selección Chilena eliminara a Brasil

ver también

No fue el de Pinilla: el otro palo que impidió que la Selección Chilena eliminara a Brasil

Ante esto la única alternativa se enfoca en una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay. Por lo que dependerá de los próximos días su participación en el duelo del próximo martes en el Estadio Nacional. 

Publicidad
Tweet placeholder
Lee también
¿Primera baja? Córdova sincero sobre uno de los lesionados de Chile
Selección Chilena

¿Primera baja? Córdova sincero sobre uno de los lesionados de Chile

¿Loyola alcanzará a estar con La Roja? Nico Córdova responde
Selección Chilena

¿Loyola alcanzará a estar con La Roja? Nico Córdova responde

Tres jugadores de Chile están entre algodones para jugar en Brasil
Selección Chilena

Tres jugadores de Chile están entre algodones para jugar en Brasil

¿La Supercopa en riesgo? La U amenaza con jugar con juveniles vs. Colo Colo
U de Chile

¿La Supercopa en riesgo? La U amenaza con jugar con juveniles vs. Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo