Liberado: la sensible baja que afecta a la Roja a horas del partido contra Brasil

La Roja recibe malas noticias antes de viajar a Brasil para la penúltima fecha de las Eliminatorias. Una lesión obligó a Nicolás Córdova a liberar a un importante jugador de la selección chilena de cara al partido de este jueves 4 de septiembre contra el Scratch.
En Juan Pinto Durán, las alarmas ya estaban encendidas por Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic, quienes no estaban entrenando de manera normal por molestias físicas. Finalmente, no jugarán ante Brasil, pero se mantendrán en la nómina con la ilusión de llegar contra Uruguay.
“Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic se presentaron con lesiones musculares a la concentración, encontrándose actualmente en periodo de recuperación y trabajo junto a nuestro cuerpo médico para asegurar una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay“, informaron desde la Federación de Fútbol de Chile.
Distinto es el caso de Darío Osorio, quien no jugará ninguno de los dos partidos. “El seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria. El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA”, anunciaron desde JPD.
Darío Osorio se pierde el cierre de las Eliminatorias | Photosport
Darío Osorio es baja en la Roja por un desgarro
Durante este miércoles, Darío Osorio había entrenado en uno de los dos equipos que probó Nicolás Córdova para definir la formación de Chile contra Brasil por Eliminatorias. Pero el jugador del Midtjylland no podrá estar.
Chile enfrenta a Brasil este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Para cerrar este triste proceso eliminatorio, donde ya no existe posibilidad alguna de ir al Mundial, la Roja chocará contra Uruguay el martes 9 a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.