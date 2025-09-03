Esta semana regresa la acción de las Eliminatorias de la Conmebol con el desarrollo de la fecha 17, jornada donde la selección chilena enfrenta al combinado de Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Gran encuentro que marca el primer partido de “La Roja” sin Ricardo Gareca desde su salida de la banca nacional y con un Nicolás Córdova como DT interino que irá a enfrentar al potente combinado de Carlo Ancelotti con un renovado plantel de jugadores. Conoce todos los detalles de este imperdible duelo, horario, transmisión y mucho más, a continuación en RedGol.

¿Cuándo juegan Brasil vs. Chile por las Eliminatorias 2026?

La selección de Chile enfrenta a su símil de Brasil este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

ver también Carlo Ancelotti quiere pulverizar a Chile con un equipo mega ofensivo de Brasil: “Ejercer presión…”

No va por CHV: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a La Roja?

El partido entre La Roja y el seleccionado de Brasil será transmitido en esta oportunidad en vivo y por TV en Chile a través de las señales de Mega y Mega 2, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Mega

Televisión por cable:

VTR: 20 (SD en Santiago) – 809 (HD)

DIRECTV: 150 (SD) – 1150 (HD)

ENTEL: 65 (SD)

CLARO: 54 (SD) – 554 (HD)

GTD/TELSUR: 26 (SD)

MOVISTAR: 120 (SD) – 809 (HD)

TU VES: 56 (SD)

ZAPPING: 20 (HD)

Mega 2

GTD: 839 (HD)

Zapping: 25 (HD)

DirecTV: 1155 (HD)

VTR: 736 (HD)

Claro: 519 (HD)

Entel: 73 (HD)

Publicidad

Publicidad

¿Prefieres la señal online? Por streaming, el duelo entre Brasil y Chile podrás verlo completamente en vivo a través de la aplicación Mega GO.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Al inicio de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, La Roja es la colista absoluta del certamen clasificatorio (10°) con apenas 10 puntos en 16 duelos jugados.

¿Qué pasa con Brasil? La “verdeamarela”por su parte, ya está clasificada al Mundial 2026 al ubicarse 3° en la tabla de posiciones con 25 unidades.

Publicidad