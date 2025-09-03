Un partido de fuerzas muy disparejas se va a jugar este jueves en el estadio Maracaná, donde la selección de Brasil va a recibir al joven equipo de Chile por las Eliminatorias.

El Scratch clasificó en la fecha pasada a la Copa del Mundo de 2026, mientras que la Roja está totalmente afuera y jugará por cumplir.

El entrenador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, quiere devolverle la alegría al combinado brasileño y en la antesala al duelo con el equipo chileno indicó que pondrá un once ultra ofensivo.

Carlo Ancelotti confirma que pondrá 4 delanteros ante Chile

El ex DT de Real Madrid habló este miércoles en conferencia de prensa y ratificó que alineará a Raphinha, Estevão, João Pedro y Gabriel Martinelli en ataque, porque buscará ser muy ofensivo contra el equipo nacional.

“Nos marchamos del partido contra Paraguay muy contentos y satisfechos. Creo que el equipo jugó muy bien, con buena actitud, tanto ofensiva como defensivamente, y con intensidad. Eso es lo que queremos hacer en el partido de mañana: jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, ejercer buena presión ofensiva y jugar con el balón con rapidez. Creo que podemos repetir el partido contra Paraguay para que la afición esté contenta con nuestro rendimiento”, dijo el estratega.

Carlo Ancelotti va con todo ante Chile. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

“Ayer (martes) probé a cuatro delanteros en el entrenamiento. La idea es jugar sin muchos cambios respecto al partido contra Paraguay. Pondré muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien“, agregó.

La formación de Brasil ante Chile será con Alisson Becker; Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha; Estevão, João Pedro y Gabriel Martinelli.

¿Cuándo y a qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Brasil y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este jueves 4 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en el estadio Maracaná.

