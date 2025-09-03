La amalgama perfecta entre experiencia y juventud: el once del Brasil de Ancelotti que asusta a Chile

Un partido por cumplir es el que se jugará este jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, porque la selección de Brasil ya clasificó al Mundial de 2026 y Chile está totalmente eliminado.

El Scratch aseguró su cupo en la Copa del Mundo en la fecha pasada y ante la Roja el entrenador italiano Carlo Ancelotti probará fórmulas, porque espera que de a poco sus jugadores se compenetren con su idea.

Además, será el primer partido del DT europeo ante el exigente público carioca, por lo que buscará una victoria ante un equipo que no pelea por nada.

La formación de Brasil ante Chile

Carlo Ancelotti viene trabajando su equipo titular en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento del Scratch, donde definió a su equipo.

El ex estratega de Real Madrid tomó la decisión de hacer una mezcla entre jugadores experimentados y jóvenes, para medirse ante Chile. Por ejemplo, el líder será el veterano de 33 años Casemiro, mientras que uno de los delanteros será Estevao de 18.

Casemiro será el líder de Brasil ante Chile. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

De esta forma el once de Brasil es con Alisson Becker; Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha; Estevão, João Pedro y Gabriel Martinelli.

La Canarinha irá con un equipo ultraofensivo, con cuatro delanteros, para medirse ante el joven elenco de Nicolás Córdova.

¿Cuándo y a qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Brasil y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este jueves 4 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en el estadio Maracaná.

