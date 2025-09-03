Nicolás Córdova está a cargo de la Roja en el cierre de las Eliminatorias, donde tocará enfrentar a Brasil (jueves 4) y Uruguay (martes 9). Pensando en lo que viene para Chil, el DT armó una nómina pensando en el presente y futuro, y explicó sus decisiones en conferencia de prensa.

En ESPN discutieron sobre los nombres que están y otros que pudieron ser considerados en la nómina, y Bichi Borghi dio una opinión un tanto polémica. El exentrenador de la Roja se mostró en contra de buscar jugadores para nacionalizarlos chilenos y hacerlos parte de la selección.

“Estoy en contra de nacionalizar a cualquier jugador solo para jugar en la selección. ¿Por qué? A mí no me gustaría que viniese gente a mi país y que se hiciera argentino solo para jugar a la selección. Si te quedas en mi país, tienes que querer la bandera, conocer el país“, dijo.

“Hay jugadores que llegaron a Chile que no conocían a Chile, como Brereton y otros. Es importante, sí. ‘¿Dónde hay un descendiente de un chileno? Convoquémoslo’. No me parece. No tiene el mismo ímpetu que alguien nacido en el país“, complementó el Bichi.

Los “extranjeros” de la nómina de Chile

En la nómina actual, los jugadores que nacieron fuera de Chile, pero que obtuvieron la nacionalización son Luciano Cabral (nacido en Argentina y con abuelo materno chileno), Lawrence Vigouroux (nacido en Inglaterra y con padre chileno) y Ben Brereton (nacido en Inglaterra, y con madre chilena).

En el pasado más reciente, jugadores como Gabriel Arias (nacido en Neuquén, Argentina, y de abuelos maternos chilenos). Otro caso es el de Fernando Zampedri (jugador argentino que fue nacionalizado chileno tras cumplir cinco años de residencia en nuestro país).