La Roja inicia su viaje para visitar a Brasil en la penúltima fecha de las Eliminatorias. El equipo que dirige Nicolás Córdova vivió su última práctica en Chile antes de subir al avión y viajar a Río de Janeiro, donde este jueves 4 de septiembre jugará contra el Scratch en el Maracaná.

El técnico todavía no define el once titular, aunque ya tiene una idea. El periodista Christopher Brandt contó cuáles fueron las dos formaciones que probó Nicolás Córdova hoy en Juan Pinto Durán, donde se repitió algo importante: una línea de 3 contra Brasil.

Al parecer, el DT sigue sin definir quién custodiará el arco de Chile este jueves, porque probó tanto a Lawrence Vigouroux como a Thomas Gillier. Sea quien sea el elegido, hará su debut con la selección absoluta en la portería.

En la defensa, los nombres que aparecen como fijos son Paulo Díaz y Guillermo Maripán. En el primer equipo que ensayó el DT, Daniel González los acompañó. En el segundo, Iván Román. En el mediocampo, es seguro que Fabián Hormazábal y Gabriel Suazo se tomarán las bandas, y en delantera solo aparece como indiscutido Lucas Cepeda.

¿Lawrence Vigouroux o Thomas Gillier? Una de las dudas de Córdova | Carlos Parra/FFCh

ver también Bichi Borghi defiende con todo a Nicolás Córdova en la polémica: “Cuando fui DT de Chile…”

Formación de Chile contra Brasil: los dos equipos que probó Nicolás Córdova

El primer equipo que probó Nicolás Córdova en la Roja fue con Lawrence Vigouroux; Daniel González, Paulo Díaz y Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría y Gabriel Suazo; Lucas Assadi; Alexander Aravena y Lucas Cepeda.

Publicidad

Publicidad

El segundo contó con Thomas Gillier; Iván Román, Paulo Díaz y Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Gabriel Suazo; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.