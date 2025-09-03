La polémica entre Nicolás Córdova y Coquimbo Unido por la nómina de la Roja ha dado que hablar. En conferencia, el DT explicó por qué no llamó a jugadores del puntero del fútbol chileno y dio los nombres que descartó, algo que no gustó para nada en el puerto pirata.

“Para tranquilidad de la gente de Coquimbo, hemos seguido a Chandía, Salinas y también a Mundaca, quien quedó afuera por rendimiento“, explicó Córdova. “No compartimos los juicios deportivos sobre algunos de nuestros futbolistas“, protestaron en Coquimbo.

En ESPN analizaron la polémica que se desató en el fútbol chileno. En ese sentido, Bichi Borghi dio su punto de vista como ex DT de la Roja y defendió a Nicolás Córdova por la conformación de su nómina.

“Cuando fui DT de Chile, me agarré a un equipo que estaba jugando bien, tenía una cantidad de jugadores de la U y fui mezclando. Si eres técnico con pasado en Colo Colo, la gente pregunta por qué llamo a jugadores de la U. Si llamo a muchos de Colo Colo, también te critican”, reflexionó.

Nico Córdova entró en una polémica con Coquimbo | Photosport

Bichi Borghi sale en defensa de Nico Córdova

“Como DT, sigues a alguien todo el año y después te pasan un gol de otro, que dura un segundo, lo dan por tele y el comentarista dice, ‘hay que llamarlo’. Pero te digo que lo estoy siguiendo y no está jugando como para estar en la selección. Yo llamo a quien me sirve en el puesto“, ejemplificó Bichi Borghi.

En la Roja, Córdova explicó que “este cuerpo técnico considera que el mejor lateral chileno es Fabián Hormazábal. De extremo izquierdo tenemos a Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia, Darío Osorio. Hablo de estas dos posiciones porque los dos jugadores de Coquimbo que han sido seguidos por nosotros son Francisco Salinas y Benjamín Chandía“.

También se refirió al caso de Martín Mundaca, quien era parte del ciclo Sub 20. “Ha estado acá y quedó afuera por rendimiento. Lo digo responsablemente: Mundaca no tuvo el rendimiento que se espera acá, esto es alto rendimiento“, confesó el DT de la selección.