Nicolás Córdova protagoniza una inesperada polémica en su ciclo interino en la Roja. El entrenador respondió a los medios y a Cristián Zavala, quien hizo un reclamo público, por qué no llamó a jugadores de Coquimbo Unido para las Eliminatorias. En el puerto se enojaron.

“Para tranquilidad de la gente de Coquimbo, hemos seguido a Benjamín Chandía, Francisco Salinas y también a Martín Mundaca, quien quedó afuera por rendimiento. Lo digo responsablemente: Mundaca no tuvo el rendimiento que esperaba acá y esto es alto rendimiento“, dijo el DT.

“No compartimos los públicos juicios deportivos emitidos recientemente sobre algunos de nuestros futbolistas. Consideramos que tales declaraciones, individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno“, respondieron los piratas en un comunicado.

Es la declaración sobre Mundaca la que más enojó a los hinchas de Coquimbo. Mientras Córdova declaró que Chandía y Salinas quedaron fuera de la nómina porque había mejores jugadores en el puesto, Mundaca, parte también del proceso Sub 20, fue apuntado directamente por no estar a la altura. “Uno que viene y no rinde… Lo siento. Es la realidad“, dijo el DT.

ver también Con nombres sobre la mesa: Córdova explica por qué no citó a jugadores en Coquimbo

El año de Martín Mundaca en Coquimbo Unido

Durante esta temporada, Martín Mundaca ha tenido pocos minutos en el primer equipo de Coquimbo Unido. Apenas ha jugado nueve partidos entre la Liga de Primera y la Copa Chile, alcanzando un total de 331 minutos en la campaña pirata de este año.

Esta es una realidad bastante distinta a la del año 2024, donde Martín Mundaca jugó 24 partidos y más de mil minutos con la camiseta de Coquimbo.

Publicidad