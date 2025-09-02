La Roja cierra el triste proceso de las Eliminatorias con los partidos frente a Brasil y Uruguay, que serán dirigidos por Nicolás Córdova. En el marco de su proceso interino, el DT de Chile habló con los medios de comunicación y explicó sus decisiones para estos encuentros.

En ese sentido, al entrenador le preguntaron por la ausencia de jugadores de Coquimbo Unido en la nómina, algo que fue criticado por Cristián Zavala. “Somos punteros y no hay ninguno de nosotros”, protestó el delantero. La respuesta de Nicolás Córdova fue clarísima.

“Este cuerpo técnico considera que el mejor lateral chileno es Fabián Hormazábal. De extremo izquierdo tenemos a Lucas Cepeda, a Gonzalo Tapia, Darío Osorio. Hablo de estas dos posiciones porque los dos jugadores de Coquimbo que han sido seguidos por nosotros son Francisco Salinas y Benjamín Chandía“, partió diciendo el DT.

“Bajo nuestros parámetros, tenemos jugadores sobre ellos. A la par, lateral derecho tenemos a Ian Garguez y que lo hemos incluido porque en 25 días tenemos un Mundial. Hemos privilegiado a un jugador que estará en un Mundial, lo mismo con Emiliano Ramos”, continuó.

Nicolás Córdova responde a Coquimbo Unido por la nómina de la Roja

“Creo que estuvo fuera de tiempo esa declaración y no quiero seguir ahondando, porque tengo una cantidad de argumentos… Lo único que puedo decir es que las listas están hechas con la mejor de la fe, con altura de miras y con proyección para no estar fuera de un cuarto Mundial”, sumó Córdova.

“Para tranquilidad de la gente de Coquimbo, hemos seguido a Chandía, Salinas y también a (Martín) Mundaca, que ha estado acá y quedó afuera por rendimiento. Lo digo responsablemente: Mundaca no tuvo el rendimiento que se espera acá, esto es alto rendimiento“, declaró.

El DT ahondó en la exclusión de Mundaca de cara al Mundial Sub 20. “Tiene en la lista de Sub 20 a (Francisco) Marchant, (Willy) Chatiliez, (Emiliano) Ramos, (Diego) Corral, (Vicente) Álvarez. Tengo que elegir de esos, a cuatro. Y uno que viene y no rinde… Lo siento. Es la realidad”, siguió relatando.

“Hay que felicitar a Coquimbo, lo han hecho bien y tienen un centro deportivo de maravilla, se metieron en cuatro semifinales juveniles. Estamos atentos a todos y en el futuro, mientras estemos nosotros, seguirán teniendo jugadores en la selección”, concluyó.

