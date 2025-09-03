La selección chilena le bajará el telón a unas amargas Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 contra Brasil como visita y ante Uruguay como local. Lejos ya Ricardo Gareca, el DT de La Roja Sub 20, Nicolás Córdova, dirige de forma interina al equipo nacional.

El adiestrador nacional tuvo que hacer una pausa en su trabajo para el Mundial juvenil que se desarrollará en Chile en las próximas semanas, y tomó las riendas de La Roja adulta.

En ESPN FShow Chile, el exdefensa de la selección chilena y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, Rafael Olarra, respaldo a Córdova y pidió que se estudie la continuidad de su proceso en la selección chilena adulta, considerando además un plus del talquino.

“Las dudas pueden aparecer igual con el Mundial Sub 20, pero hay que estar de acuerdos en que éste es el camino. Y apoyar este camino como nunca se ha hecho. Sé que es poderoso cuando decimos como medios: oye, están mal los números, son malos; pero ahí hay que aguantar, cuando tú crees en algo. Y necesitamos algo serio”, dijo Olarra.

Nico Córdova le pone corazón a La Roja

Agregó que “nosotros necesitamos como país rearmarnos en lo futbolístico con respecto a las selecciones. Y es el tiempo, tenemos el espacios, si no es hoy, cuándo. Y no traer un técnico con mucha espalda, pero que no sabemos cómo va a trabajar, no sabemos cuál será su compromiso con la selección porque no la siente“.

“Y acá con Nico Córdova se nota que hay un sentimiento extra, más allá incluso que lo técnico, que es de corazón. El Nico quiere ver a los equipos chilenos competir de mejor manera. Eso no es lo mismo cuando viene un técnico de afuera“, complementó.

Olarra sentencia que “no es desmerecer las capacidades de los técnicos de afuera, han venido buenos técnicos, pero creo que es el momento preciso para decir: paremos, llevamos 12 años sin ir a un Mundial, paremos”.

La Roja enfrentará a Brasil este jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná, desde las 20:30 horas. El martes 9 el equipo de Nicolás Córdova recibe a Uruguay en el Estadio Nacional por la 18° y última fecha de las eliminatorias.

