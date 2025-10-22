Colo Colo empieza a cerrar una triste temporada y se enfoca en la clasificación a una copa internacional. El irregular rendimiento del equipo que ahora dirige Fernando Ortiz lo tienen fuera de la zona de clasificación en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

La derrota contra Coquimbo Unido fue un trago muy amargo para los albos, porque mostraban una mejor cara en el Sánchez Rumoroso hasta que los piratas demostraron su efectividad con el gol de Bruno Cabrera a los 53′. Fue triunfo por la cuenta mínima del puntero del fútbol chileno.

Los expertos analizan este problema en el sistema ofensivo de Colo Colo y es así como Rafael Olarra apuntó a Lucas Cepeda. En ESPN, el exfutbolista de U. de Chile fue duro: “Colo Colo ha logrado algo difícil, que es bajarle muchísimo el nivel a Lucas Cepeda“.

“Cepeda es un jugador que se está convirtiendo muy mal, muy por debajo de lo que veíamos”, sumó el comentarista deportivo.

La crítica a Lucas Cepeda por su presente en Colo Colo

En esa línea, Rafael Olarra culpó el trabajo de Jorge Almirón y lo que no ha podido corregir Fernando Ortiz. “Lucas Cepeda puede explotar, tiene en su pierna izquierda muchas alternativas y lo está sumergiendo en un estar presionado sobre la banda y poco útil”, declaró.

Lo cierto es que, en esta temporada, Lucas Cepeda registra cinco goles en 32 partidos con la camiseta de Colo Colo. Tres han sido en la Liga de Primera, una en Copa Libertadores y otra en Copa Chile. Para esta fecha en 2024, el delantero ya registraba ocho anotaciones.