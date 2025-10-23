Chile vive un periodo en el cual debe establecer el camino para intentar volver a una Copa del Mundo. Claro que en este camino, no podrá contar con Gary Medel.

La Roja está intentando dejar atrás los recuerdos de la Generación Dorada y comenzar a dar paso a una nueva camada de jugadores que la devuelvan a la cita planetaria. Por ahora, no está definido el nuevo entrenador y Nicolás Córdova es el DT de manera interina.

El adiós de Gary Medel

Luego de la partida de Eduardo Berizzo, Gary Medel no regresó más a La Roja. Ricardo Gareca, pese a que consideró a históricos como Mauricio Isla, Claudio Bravo, Eduardo Vargas, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, entre otros, dejó de lado al Pitbull.

Si bien en la actualidad figuras como Vidal y Sánchez han manifestado su intención de seguir jugando por Chile, aunque Nico Córdova no los ha considerado, Medel tomó otra postura y a los 38 años anunció su adiós a La Roja.

“A la selección la miro desde lejos, por la TV. Es una etapa cerrada, ya no me veo involucrado, solo como hincha y para lo que necesite, pero no para jugar“, indicó en TNT Sports, poniendo fin a su ciclo con Chile.

Medel jugó 161 partidos con la selección, anotando 7 goles y ganando las Copa América de 2015 y 2016. El jugador de Universidad Católica fue el capitán del Generación Dorada junto a Claudio Bravo, por lo que nombró a quiénes deben tomar el liderazgo en el nuevo proceso.

“Es complejo el tema de la selección, perdimos con Bolivia, que nunca había pasado. Pero este es un proceso nuevo, hay jugadores maduros como Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Felipe Loyola o Gabriel Suazo, que son caras que tienen responsabilidades de capitanes, ellos deben llevar a la selección a un proceso exitoso y ojalá que al Mundial”, cerró Gary Alexis Medel.