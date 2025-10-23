Han pasado varios meses, pero es difícil olvidar el desastre que fue el proceso de Ricardo Gareca en la Roja. El entrenador llegó a Chile con la misión de llevarnos al Mundial 2026, pero hizo poco por lograrlo, porque apenas ganó un partido en las Eliminatorias y terminó colista.

Con varias de sus inexplicables decisiones tanto en las nóminas como en los partidos, el técnico argentino se ganó muchísimas críticas de hinchas, históricos y hasta jugadores como Arturo Vidal. Ahora, Gary Medel se sumó a los reproches para el Tigre.

En diálogo con TNT Sports, el Pitbull contó que, durante el proceso de Gareca, “al principio sufrí, porque estaba jugando en Brasil, jugaba cada tres días y venía jugando bien. Debió haberme llamado, haberme visto para estar ahí con los chicos o jugar si me veía bien“.

“Pero bueno, son decisiones que se toman y menos mal que no fui. Mucha gente me contó que él trabajaba muy mal, que los entrenamientos eran paupérrimos. Así que, menos mal, porque hubiese pasado rabias“, relató.

Gary Medel habla de Gareca y del futuro de la Roja

Sobre la Roja, Gary Medel dejó claro que su capítulo ya se cerró. “A la selección la miro desde lejos, por la TV. Es una etapa cerrada, ya no me veo involucrado, solo como hincha y para lo que necesite, pero no para jugar“, declaró.

“Es complejo el tema de la selección, perdimos con Bolivia, que nunca había pasado. Pero este es un proceso nuevo, hay jugadores maduros como Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Felipe Loyola o Gabriel Suazo, que son caras que tienen responsabilidades de capitanes, ellos deben llevar a la selección a un proceso exitoso y ojalá que al Mundial“, cerró.