El paso de Ricardo Gareca por la selección chilena fue un rotundo fracaso, donde el equipo nacional quedó último en la tabla de posiciones en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Pero, pese a todo, el técnico argentino no tiene una gota de vergüenza, porque una vez más se pasea por entrevistas analizando lo que falta en el fútbol chileno, cuando tuvo la posibilidad de cambiarlo él mismo.

Fue en radio La Red de su país, donde el Tigre aseguró que no hay una ruta fija para el futuro de la Roja y el fútbol local, por lo que deben encontrar primero el propio camino.

Algo que, incluso, pone a Italia como ejemplo, quienes también se han quedado fuera de los últimos Mundiales, con una fotografía de qué tienen que cambiar para poder retomar su futuro.

Ricardo Gareca habla de falta de direccionamiento en Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Nunca lo hizo en la selección chilena: Gareca le cuenta a Boca cómo explotar al mejor Carlos Palacios

¿Qué dijo Gareca del fútbol chileno?

Ricardo Gareca todavía no da vuelta la hoja de su página por la Roja, donde asegura que el fútbol chileno tiene varios problemas que debe resolver antes de poder encontrar el camino que lo lleve de regreso a un Mundial.

Publicidad

Publicidad

“Creo que eso tiene que ver también, más allá de las sociedades anónimas, de lo que tiene cada país, son menos habitantes, han sacado buenos jugadores, pero no la cantidad de nosotros“, explicó en primera instancia.

Por lo mismo, asegura que muchos equipos en el mundo traicionaron su forma de jugar, de ver el fútbol y que eso les ha pasado la cuenta, creer que son otro tipo de equipo que finalmente no lo son, donde no existe el trabajo ni el desarrollo necesario desde las autoridades para abajo.

“En segunda parte, es la iniciativa que tengan y la programación y direccionamiento. Cada país tiene que tener un qué quiere y lo que le favorece, la forma de jugar. Acá lo que se ha dado es jugar de una forma universal, donde nos voló la cosa en un determinado momento el Barcelona de Guardiola y todos tenían que jugar de la misma manera. Eso caló hondo y eso no fue si fue en beneficio para todos los países”, detalla.

Publicidad

Publicidad

Ricardo Gareca asegura que Chile debe encontrar su propio camino. Foto: Andrés Pina/Photosport

“Para algunos fue perjudicial, Italia hace dos mundiales que no va. Los distinguía era la fricción, la marca y la dejaron de lado ahí están las consecuencias. Cada país debe volver a su raíces. Chile está en ese proceso de recambio, en el fútbol formativo le ha costado y si no tienes dirección la pagas, independiente si es sociedad anónima o de los socios. Si no hay política deportivo de donde quieren ir… en Colombia hasta el 89 – 90 no tenia un solo jugador en extranjero y ahora tiene como 500 con direccionamiento políticas deportivas, con clubes privados y otros de los socios”, finalizó.

Mira el video:

Publicidad