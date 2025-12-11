Una jornada de definiciones es la que se vivirá durante la presente jornada en la sede de la ANFP, donde el Consejo de Presidentes definirá las bases tanto de Liga de Primera como de Primera B para la temporada 2026.

Entre las principales modificaciones que el ente rector del fútbol chileno propuso a los clubes destacan la presencia de más jugadores en la banca, la regla de minutos con futbolistas y un cambio en el naming de la máxima categoría.

La propuesta de la ANFP para Liga de Primera 2026

Según detalla el diario La Tercera, el primero de los cambios es que en la banca de suplentes pasarán de siete a nueve futbolistas de recambio, para que las citaciones aumenten hasta 20 por partido, con un mínimo de 17. Además, se establece definitivamente el sexto cambio por conmoción cerebral.

El segundo establece los plazos para inscripción de nuevos futbolistas en las dos ruedas en Liga de Primera. Hasta ahora, el tiempo límite era las 23:59 horas del día hábil previo a la cuarta fecha. “La propuesta para 2026 adelanta ese cierre a las 18:00“, indica la publicación.

Tercero. “Ningún jugador podrá actuar por más de dos instituciones en una misma temporada“, señala el medio de comunicación, una situación que en su momento generó conflicto con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

El fin de las reprogramaciones en el fútbol chileno

Tal como se adelantó tras llegar a un acuerdo con TNT Sports, el diario indica que “los clubes deberán registrar un recinto titular y al menos tres adicionales“. Además, añade que “la falta se clasificará como ‘grave’ y deberá informarse con 96 horas de anticipación. De lo contrario, la multa es de 1.000 UF y se da el partido por perdido para el club en cuestión“.

Además, se mantiene la polémica medida que “perjudicó” a Universidad de Chile, de que “los equipos seguirán sin poder reprogramar compromisos por participación en copas con excepción de semifinales o finales, con el requisito de 48 horas mínimas entre juegos oficiales y 72 horas cuando hayan viajes fuera del país”.

¿Y los minutos Sub 21?

La Tercera señala que tanto para Liga de Primera como en el Ascenso, los equipos tendrán que usar “jugador chileno nacido desde 2005 y un mínimo del 80% de minutos, equivalente a 2.160 minutos“, mientras que “los nacidos desde 2007 sumarán el 100% de los minutos jugados; los nacidos en 2006, un 80%; y los de 2005, un 50%“.

Otros menesteres

Mientras el Torneo Nacional tendrá el nombre de Mercado Libre, se sostienen los cambios en los cupos para copas internacionales y que “los artículos sobre descensos no tienen variaciones“. Un tema que provocó la denuncia de Unión Española y Deportes Iquique.

