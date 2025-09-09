La selección chilena jugará esta noche frente a Uruguay y no habrá ningún jugador de la Generación Dorada representando a la Roja, luego de Nicolás Córdova diera por cerrado el proceso de esos jugadores en el combinado nacional.

De todas formas, el legado que dejaron fue gigante. No solamente por las Copa América y la participación en Mundiales, sino también porque en el top 10 de jugadores con más presencias con la camiseta chilena hay 9 que fueron parte en los últimos años.

1.- Alexis Sánchez

El tocopillano debutó con apenas 17 años en la selección chilena, en un duelo que se jugó en La Calera ante Nueva Zelanda. cuando aún pertenecía a Cobreloa. Actualmente suma 168 encuentros por Chile, siendo suplente solamente en 16 de ellos. Es el goleador histórico con 51 anotaciones.

Alexis Sánchez es el jugador con más presencias en la Roja

2.- Gary Medel

El Pitbull tiene 161 partidos acumulados por la selección chilena, pero tiene una particularidad en la que supera a Alexis Sánchez: fue titular en más ocasiones, ya que empezó el encuentro en 154 oportunidades. Marcó 7 goles y su último duelo fue el 2023, ante Paraguay, por las eliminatorias.

Gary Medel es un estandarte de la selección chilena

3.- Claudio Bravo

Capitán de la selección chilena durante 18 años, fue clave con sus atajadas. Nunca tuvo otro arquero que le hiciera sombra en la Roja desde que tomó la titularidad, pues Miguel Pinto, Johnny Herrera, Cristopher Toselli o Gabriel Arias siempre estuvieron lejos de su nivel. Completó 150 encuentros por Chile siendo suplente una sola vez: en un amistoso ante Perú en Tacna el 2005, cuando reemplazó a Herrera a los 73′.

Claudio Bravo jugó el 2024 por última vez por la selección chilena

4.- Arturo Vidal

El King estuvo hace poco en la selección chilena, luego de que Ricardo Gareca lo considerara en su segunda etapa en la Roja. Llegó a jugar 147 encuentros (141 como titular) y parece difícil que pueda sumar más, considerando que se busca recambio para el Mundial del 2030.

Vidal jugó por la Roja 18 años

5.- Mauricio Isla

Mauricio Isla fue nominado por primera vez por Marcelo Bielsa y debutó el 2007 ante Suiza, sumando 66 minutos. Lo hizo antes de haber jugado por Universidad Católica, el club que lo formó. Alcanzó a jugar 144 encuentros por la Roja y marcó 5 goles, siendo el más recordado ante Uruguay en Copa América 2015.

Mauricio Isla en el penúltimo partido que jugó por Chile, ante Argentina

6.- Eduardo Vargas

Edu Vargas empezó un poco más tarde que el resto de sus compañeros nombrados en la Roja, ya que su primera nómina fue el 2009 cuando estaba en Cobreloa. El 2011, con Claudio Borghi, empieza a jugar más continuamente, al explotar en la U. de Chile. Acumula 120 duelos por Chile, en los cuales ha marcado 45 goles.

Edu Vargas es el segundo goleador histórico de la Roja

7.- Gonzalo Jara

Gonzalo Jara siempre fue muy confiable para los entrenadores de la selección chilena y eso se demuestra en la regularidad que tuvo durante su carrera para ser convocado a la Roja. Logró jugar 115 encuentros en 13 años, siendo titular en 102 de ellos. Copa América 2019 marcó su adiós definitivo del Equipo de Todos.

Gonzalo Jara jugó en la Copa América del 2019

8.- Jean Beausejour

Beausejour explotó más tarde que sus compañeros de Generación Dorada, quizás porque no tuvo algún Mundial para mostrarse. El 2004, con 20 años, tuvo tres nominaciones, pero desapareció del mapa de la Roja hasta el 2008, cuando Marcelo Bielsa lo transforma en un fijo del seleccionado por 10 años. Jugó 109 partidos y su última actuación fue el 2020, por las eliminatorias.

Jean Beausejour jugó en la Roja por más de 15 años

9.- Charles Aránguiz

El Príncipe debutó en la Roja cuando jugaba en Colo Colo, en un amistoso ante Paraguay que dirigió Marcelo Bielsa. No lo consideró para el Mundial de Sudáfrica, pero después fue fijo en el mediocampo de la selección chilena hasta alcanzar 95 encuentros, siendo suplente en solamente 8 ocasiones. Marcó siete goles, siendo el último de ellos en Copa América Centenario, ante Colombia.

Aránguiz fue un reloj de la Roja en el mediocampo

10.- Leonel Sánchez

El único jugador que no pertenece a la Generación Dorada. El gran Leonel fue por muchos años el futbolista chileno con más presencias, gracias a los 84 encuentros que disputó entre 1955 y 1968. Debutó ante Brasil, en Río, en la Copa O’Higgins y cerró su participación con una camiseta con la que supo marcar 4 goles en el Mundial de 1962 en un amistoso ante México. Un emblema del fútbol nacional.

