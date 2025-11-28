Es tendencia:
Tras quedar fuera del Cobresal vs Colo Colo: Arturo Vidal celebra importante logro familiar

El King reapareció este viernes en la ceremonia de licenciatura de su hijo Emiliano y lo comentó en redes sociales.

Por Felipe Pavez Farías

Vidal reapareció en acto escolar de su hijo
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTVidal reapareció en acto escolar de su hijo

La Liga de Primera empieza su recta final y este viernes comienza la fecha 29. Lo que traerá importantes definiciones para las copas internacionales. Cobresal abre la jornada recibiendo a Colo Colo en lo que ha sido clasificado como una final para agarrar cupo para la próxima Sudamericana. 

El cuadro del norte presentará su mejor gente para remontar la tabla y así superar al Cacique. Por su parte, Fernando Ortiz no dejó ningún detalle al azar y hasta decidió viajar está misma jornada para evitar todo efecto de la altura y los 2.600 sobre el nivel del mar. 

Sin embargo, los albos no podrán contar con uno de sus máximos referentes como Arturo Vidal. El King llegó a su quinta amonestación ante Unión La Calera. Lo que finalmente dejó afuera al Bicampeón de América de la “final” que se disputará está jornada en el Estadio El Cobre. 

¿Qué pasó con Arturo Vidal? 

Desde Colo Colo sintieron la baja y el “Tano” Ortiz tuvo que modificar la planificación del equipo. Esto a su vez permitió la convocatoria de Esteban Pavez que buscará afianzarse en el equipo estelar y retomar la titularidad que perdió en los últimos meses. 

Pero esto no fue lo que más sorprendió a los hinchas. El tema fue que Vidal reapareció en sus redes sociales y celebró un importante logro familiar. Lo que tuvo relación con su hijo Emiliano. 

El menor de la dinastía Vidal fue condecorado en su colegio y Vidal más chocho que nunca lo destacó en su cuenta de Instagram. Lo que hasta fue más emotivo que todos los títulos que ha ganado en su carrera. 

“En mi trabajo he tenido la posibilidad de obtener muchos logros, pero nada se compara a los logros de cada uno de mis hijos, son el orgullo más grande que puedo tener, disfruto y vivo cada uno de sus avances y desarrollo… feliz por ti hoy mi Emi… y como siempre digo mi Emicrack eres el mejor!!! te amo con todo mi corazón regalón”, comentó el King que sacó aplausos entre sus seguidores.

Incluso el propio jugador antes de asistir al evento escolar, realizó el entrenamiento respectivo en Colo Colo para luego acompañar a su regalón. 

