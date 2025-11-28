Toda la atención de Colo Colo está en el partido clave que disputará esta tarde contra Cobresal en el inicio de la fecha 29 de la Liga de Primera. Los albos, sin Arturo Vidal, visitan a los mineros buscando un triunfo que los acerque aún más a la Copa Sudamericana.

El Cacique tiene los mismos puntos que el conjunto del norte (44), pero lo supera en la tabla de posiciones gracias a su mejor diferencia de gol. Es por esto que se está tomando el 7° y último cupo a copas internacionales, algo que quiere ratificar este viernes 28 en El Cobre.

El King se perderá este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Fue amonestado en los minutos finales del triunfo sobre Unión La Calera el recién pasado fin de semana, alcanzando su octava cartulina de la temporada y quedando suspendido para esta tarde.

Y es justo en la previa del encuentro que el mediocampista se hace sentir en redes sociales. Sin mayores detalles, el King dejó un mensaje muy llamativo: “Ley de mi vida. Ni sapo, ni chismoso, ni torcido, ni envidioso y menos mal agradecido. ¡Leal a los míos!“.

Arturo Vidal deja misterioso mensaje

No han sido días tranquilos para Arturo Vidal, quien fue cuestionado por sus dichos en el último partido de Colo Colo. “Vengo de una lesión, no es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo. Físicamente, sí hay compañeros mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego”.

“Son opiniones. Cuando hay opiniones, hay que escucharlas y respetarlas. Él tendrá su visión“, le respondió Fernando Ortiz.