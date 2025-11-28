Es tendencia:
Colo Colo

Sentencian el retiro de Arturo Vidal en Colo Colo: “Último año de carrera, para qué más”

Nicolás Peric manifestó que el 2026 Arturo Vidal tendrá su último año como jugador y que debe cumplirlo en un rol secundario.

Por Felipe Escobillana

Arturo Vidal está al borde del retiro
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTArturo Vidal está al borde del retiro

Arturo Vidal está en el tramo final de su exitosa carrera. Por lo mismo un un ex compañero de la selección chilena, como es Nicolás Peric, señaló que debe entender que el retiro está a la vuelta de la esquina.

Es más: le puso fecha de vencimiento, entendiendo que físicamente le está costando mantener un alto rendimiento. Y la fecha de caducidad es el próximo año, entendiendo que renovó por un año más en Colo Colo.

Vidal y su año de despedida en Colo Colo

Fue en Radio Pauta donde se debatía sobre el futuro del King, que él mismo puso en entredicho en el Monumental en algún momento, cuando el Loco Peric tomó la palabra.

“Anda a saber lo que piensa a hacer Arturo con su último año de carrera futbolística. Porque después del 26 ya está, para qué más, dónde va”, manifestó de manera tajante.

Arturo Vidal se podría retirar el próximo año del fútbol

Arturo Vidal se podría retirar el próximo año del fútbol

Luego sostuvo el ex meta de Audax Italiano que “pienso que es su despedida si logra entender que es su último año, en el que tiene que dejarlo todo y cerrar la boca”.

Hizo énfasis en ese concepto de no ser tan bocón. “Si entiende que debe cerrar la boca y cumplir un rol, va a ser un muy buen año para él“, manifestó por su rol en Colo Colo.

Vidal renovó automáticamente con el Cacique después de cumplir una cláusula de minutos disputados esta temporada. El DT, Fernando Ortiz, ha dicho públicamente que espera contar con el jugador.

