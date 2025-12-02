Claudio Aquino es uno de los jugadores que más dudas ha generado en las últimas semanas de Colo Colo. Más allá de ese gol de cabeza que le anotó a Deportes Limache. Pero incluso hasta Fernando Ortiz ha entendido que el “10” ha perdido relevancia.

Es más, el Tano Ortiz lo sacrificó luego del primer tiempo que el Cacique disputó en el estadio El Cobre de El Salvador. En el entretiempo, el DT decidió sacar al “10”, cuyo aporte al equipo ha estado muy por debajo de las cuantiosas expectativas cifradas en él.

De todas maneras, Aquino mantiene su cartel de jugador atractivo en Argentina. Llegó al Eterno Campeón luego de haber sido figura en Vélez Sarsfield, donde su nombre suele resonar desde que se fue del José Amalfitani. También se habló del interés de Gustavo Quinteros en tenerlo para su Independiente, algo que con los días quedó enterrado.

Claudio Aquino jugó de titular ante Cobresal, pero fue reemplazado al descanso. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Por estos días, el apellido de Aquino surgió como opción de mercado en un club que necesita hacer una reingeniería. Talleres de Córdoba, que zafó del descenso y tendrá a Carlos Tevez como director técnico para afrontar la campaña venidera. Para esa temporada, el “10” de los albos está en carpeta.

Algo que podría allanar el camino de Aquino rumbo a la T cordobesa es que el cuadro argentino tiene en su plantel a un futbolista que suele tener su apellido instalado en cada ventana de traspasos: Bruno Barticciotto, quien deberá presentarse a la pretemporada con Talleres tras su paso por el Santos Laguna de México. En ese equipo fue dirigido por Fernando Ortiz.

En ese contexto, resurge una opción que ya se habló con un ex pupilo del Tano: el trueque por Aquino. Pero había sido en el caso de Diego Valdés, el enganche chileno que milita en Vélez Sarsfield y que Ortiz dirigió en el América de México. Como en el mercado de fichajes todo es conversable, quién sabe. A veces el match se da de este modo.

Talleres de Córdoba es otro equipo de Argentina donde el nombre de Claudio Aquino genera atracción, aunque es uno de los contratos más altos de Colo Colo y seguramente no será fácil sacarlo. Por eso mismo, el nombre de Bruno Barticciotto sale al baile.

Sabido es que en el mercado de pases prácticamente todo es conversable. Aunque Marcelo Barticciotto reveló cuál es el paso siguiente de su hijo en el fútbol profesional. “Lo llamaron de Talleres, le dijeron que se tiene que presentar el 26 de diciembre”, aseguró el jugador devenido en comentarista deportivo.

Bruno Barticciotto anotó ocho goles en 22 partidos por Santos Laguna. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

“Lo van a tener en cuenta y Tevez lo quiere en el plantel”, reveló Marcelo Barticciotto sobre uno de los tres chilenos que milita en la T cordobesa. Otro que defiende la camiseta auriazul es Matías Catalán, un nombre que ya ha rondado por el Monumental.

Matías Catalán, otro chileno que suena en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De hecho, ya se habla que Catalán es uno de los zagueros que podría desembocar en el Monumental. ¿Hay otro chileno en Talleres? Sí: el mediocampista Ulises Ortegoza, quien debutó en la Roja bajo la tutela de Ricardo Gareca. El tiempo dirá en qué terminan estos intereses…