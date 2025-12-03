Una temporada para el olvido ha tenido Colo Colo en 2025, donde no se ha cumplido ninguno de los objetivos que se planteó para la campaña y está cerca de quedarse con las manos vacías.

Los albos necesitan de un milagro para alcanzar la última meta que se plantearon, que es clasificar a la Copa Sudamericana, algo que no están logrando hasta ahora.

Para que Colo Colo acceda al certamen continental debe ganarle a Audax Italiano y esperar que Cobresal pierda ante Ñublense, algo que se ve improbable, porque los chillanejos no ganan un partido desde agosto.

Jorge Contreras pide que se vayan muchos jugadores de Colo Colo

La campaña de Colo Colo ha sido mala y el histórico ex volante del Cacique Jorge Coke Contreras, pide que se vaya gran parte del plantel para 2026.

“Yo creo que van a tener que hacer una limpieza. Hay varios jugadores que están para salir de Colo Colo o incluso para retirarse del fútbol. Tendrán que mirar bien los números para sostenerse la próxima temporada”, dijo el ex mediocampista a RedGol.

Claudio Aquino es criticado en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

Contreras, además, analizó el rendimiento del criticado Claudio Aquino, quien no ha podido responder a lo que se esperaba en la temporada 2025.

“Hay que ver el contrato que tiene, no es llegar y pedir que se vaya. Además, quién puede llegar en su lugar… Hay que buscarse a alguien y al que se está peleando todo el mundo es a (Matías) Palavecino de Coquimbo, que ya demostró ser un 10 ofensivo”, dijo el ex seleccionado sobre el argentino.

“Aquino no ha rendido, pero no es el único que no hay jugado bien, son varios que no han respondido en Colo Colo. El único que ha jugado bien es Cepeda, los demás han mostrado muy poco”, cerró Coke Contreras.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera