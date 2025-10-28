Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Bicampeón en Colo Colo defiende de las críticas a Javier Correa tras su ingreso ante Limache: “Lo confunden con canchereo”

El argentino recibió severos cuestionamientos por su ingreso al empate albo frente al Tomate Mecánico. Pero un jugador que supo ser campeón dos veces en el Cacique le prestó un escudo.

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
Javier Correa recibió varias críticas por su entrada al duelo frente a Limache.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTJavier Correa recibió varias críticas por su entrada al duelo frente a Limache.

Colo Colo tuvo el regreso de Javier Correa en el segundo tiempo contra Deportes Limache. El delantero argentino fue suplente, pues recién se repuso de una lesión muscular que lo sacó del partido ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Correa siguió con su tónica de perderse partidos importantes con esa ausencia frente a los Piratas. Pero sí tuvo acción en el empate postrero que el Tomate Mecánico rescató en el Estadio Nacional luego de ir 2-0 abajo en el marcador. El “9” dispuso de una chance clara de anotar.

Pero no pudo impactar bien el balón y desvió un remate a muy pocos metros de la portería. También, como casi siempre, optó por la acción personal en vez de asociarse con un compañero. Así ocurrió en una jugada donde Lucas Cepeda estaba solo y con espacio, pero el Coco prefirió la resolución propia.

Javier Correa tenía marca cerca, pero también espacio para anotar. (Captura TNT Sports).

Javier Correa tenía marca cerca, pero también espacio para anotar. (Captura TNT Sports).

En ese contexto, RedGol tomó contacto con un bicampeón albo: Jorge Coke Contreras, quien analizó el desempeño de Correa. “Lo trato de entender con la falta de competencia. Puede que en un momento dado, tiempo, distancia, cálculo, puede que haya fallado por eso. Por el hecho de estar tanto tiempo fuera de las canchas”, manifestó el dueño de una pegada extraordinaria.

Publicidad

“Y se encuentra con una jugada clave que con un poco de continuidad, quizá no la falla”, aseguró el Coke Contreras, ganador de la primera división 1993 y la Copa Chile 1994 con el Eterno Campeón.

Los cuatro jugadores con los que Colo Colo puede hacerse millonario en el próximo mercado de fichajes

ver también

Los cuatro jugadores con los que Colo Colo puede hacerse millonario en el próximo mercado de fichajes

Coke Contreras escuda a Correa tras su mal partido en Colo Colo ante Limache

Coke Contreras admite que Javier Correa le parece un jugador súper necesario en el plantel de Colo Colo, pero también está consciente de que su mejor nivel no estuvo ante Deportes Limache en el reducto ñuñoíno por la fecha 25. Eso sí, no relaciona eso con displicencia.

O, derechamente, ser canchero. Una palabra más ad-hoc a la nacionalidad de Correa. “No creo. Es por lo mismo, se le vio un poquito más lento. Pero por todo lo que significa su vuelta después de tanto tiempo. Yo lo echaba de menos”, reconoció Contreras.

Publicidad
Javier Correa fue muy reprochado tras la igualdad ante Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Javier Correa fue muy reprochado tras la igualdad ante Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Eso lo confunden con canchereo. Pero él tiene que ir volviendo a lo inicial, que llegó y no terminaba convenciendo al principio. Después fue clave, agarró ritmo, confianza. Los compañeros lo empezaron a conocer y empezó a ser importante en el equipo. Es el tiempo de estar parado tantos partidos”, expuso Jorge Contreras en el diálogo que tuvo con nuestro querido Florete.

Aseguran que este jugador pudo haber cambiado toda la historia de Colo Colo ante Coquimbo: “Ganaba…”

ver también

Aseguran que este jugador pudo haber cambiado toda la historia de Colo Colo ante Coquimbo: “Ganaba…”

Revisa el compacto del 2-2 en el Estadio Nacional

Publicidad

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo marcha en el 8° puesto de la Liga de Primera 2025 y las opciones de un cupo internacional parecen cada vez más exiguas.

Lee también
Los hinchas de Colo Colo pierden la paciencia con estos tres jugadores
Colo Colo

Los hinchas de Colo Colo pierden la paciencia con estos tres jugadores

¿Va o no contra Limache? Colo Colo toma una decisión con Javier Correa
Colo Colo

¿Va o no contra Limache? Colo Colo toma una decisión con Javier Correa

Correa al fin le saca una sonrisa a todos en Colo Colo
Colo Colo

Correa al fin le saca una sonrisa a todos en Colo Colo

Ex Colo Colo da la clave de su cambio en Chile para ser figura en Argentina
Colo Colo

Ex Colo Colo da la clave de su cambio en Chile para ser figura en Argentina

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo