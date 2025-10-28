Colo Colo tuvo el regreso de Javier Correa en el segundo tiempo contra Deportes Limache. El delantero argentino fue suplente, pues recién se repuso de una lesión muscular que lo sacó del partido ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Correa siguió con su tónica de perderse partidos importantes con esa ausencia frente a los Piratas. Pero sí tuvo acción en el empate postrero que el Tomate Mecánico rescató en el Estadio Nacional luego de ir 2-0 abajo en el marcador. El “9” dispuso de una chance clara de anotar.

Pero no pudo impactar bien el balón y desvió un remate a muy pocos metros de la portería. También, como casi siempre, optó por la acción personal en vez de asociarse con un compañero. Así ocurrió en una jugada donde Lucas Cepeda estaba solo y con espacio, pero el Coco prefirió la resolución propia.

Javier Correa tenía marca cerca, pero también espacio para anotar. (Captura TNT Sports).

En ese contexto, RedGol tomó contacto con un bicampeón albo: Jorge Coke Contreras, quien analizó el desempeño de Correa. “Lo trato de entender con la falta de competencia. Puede que en un momento dado, tiempo, distancia, cálculo, puede que haya fallado por eso. Por el hecho de estar tanto tiempo fuera de las canchas”, manifestó el dueño de una pegada extraordinaria.

“Y se encuentra con una jugada clave que con un poco de continuidad, quizá no la falla”, aseguró el Coke Contreras, ganador de la primera división 1993 y la Copa Chile 1994 con el Eterno Campeón.

Coke Contreras escuda a Correa tras su mal partido en Colo Colo ante Limache

Coke Contreras admite que Javier Correa le parece un jugador súper necesario en el plantel de Colo Colo, pero también está consciente de que su mejor nivel no estuvo ante Deportes Limache en el reducto ñuñoíno por la fecha 25. Eso sí, no relaciona eso con displicencia.

O, derechamente, ser canchero. Una palabra más ad-hoc a la nacionalidad de Correa. “No creo. Es por lo mismo, se le vio un poquito más lento. Pero por todo lo que significa su vuelta después de tanto tiempo. Yo lo echaba de menos”, reconoció Contreras.

Javier Correa fue muy reprochado tras la igualdad ante Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Eso lo confunden con canchereo. Pero él tiene que ir volviendo a lo inicial, que llegó y no terminaba convenciendo al principio. Después fue clave, agarró ritmo, confianza. Los compañeros lo empezaron a conocer y empezó a ser importante en el equipo. Es el tiempo de estar parado tantos partidos”, expuso Jorge Contreras en el diálogo que tuvo con nuestro querido Florete.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo marcha en el 8° puesto de la Liga de Primera 2025 y las opciones de un cupo internacional parecen cada vez más exiguas.