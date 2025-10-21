Una de las ausencias que más lamentó Colo Colo en la derrota por 1-0 ante el líder Coquimbo Unidofue el delantero argentino Javier Correa, quien según reveló su entrenador Fernando Ortiz, se resintió del desgarro que sufrió en la Supercopa.

Sin embargo, fue el periodista Daniel Arrieta de la cadena TNT Sports quien entregó la verdadera razón por la que no jugó en el Francisco Sánchez Rumoroso, para luego aclarar cómo está la situación médica del cordobés para los próximos juegos.

ver también ¿Baja ante Coquimbo? Colo Colo entrega una preocupante noticia sobre Javier Correa

Arrieta aclara ausencia de Correa en Colo Colo

“Correa no es que se haya resentido de la lesión que él tenía“, fue lo primero que aclaró el reportero albo para descartar la veracidad de los dichos del entrenador argentino sobre su máximo goleador y explicar qué fue lo que ocurrió.

“Tuvo una molestia en el gemelo en el entrenamiento del jueves (16 de octubre). Ahí fue esta molestia, y lo quisieron aguantar pero ya el viernes se dieron cuenta que no estaba para jugar y no llegaba, y esta dolencia muscular otra vez lo deja afuera“, puntualizó Arrieta.

Cabe señalar que el ‘9’ de Colo Colo ya suma dos juegos oficiales sin ver acción, ante Deportes Iquique y Coquimbo, además de no participar de los amistosos ante Unión Española (a puertas cerradas) y Puerto Montt. Aunque se desconoce si podrá jugar la próxima fecha.

Publicidad

Publicidad

Los números del cordobés en el Cacique durante 2025

Entre Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y Libertadores, Javier Correa suma 15 goles, máximo anotador de Colo Colo en el año, y tres asistencias durante 2.376 minutos en cancha en 29 juegos.

¿Cuándo vuelven a jugar los albos?

En el cierre de la jornada 25 en el Torneo Nacional, el Cacique recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional, en juego a disputarse el lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas.