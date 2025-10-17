La espera ha sido larga, pero Colo Colo vuelve a la competencia este domingo 19 de octubre para enfrentar a Coquimbo Unido en la fecha 24 de la Liga de Primera. Los albos visitan al puntero con la misión de sumar para acercarse a zona de clasificación internacional.

El Cacique marcha 8° en la tabla de posiciones del fútbol chileno y está a un puesto de entrar en zona de copas. Tiene 34 puntos, cuatro menos que el último clasificado, Cobresal. No le queda otra opción que sumar y sumar en la recta final de la temporada.

Al frente tendrá a un rival muy complicado, que acumula 11 victorias seguidas y que ya se prueba la corona de la Liga de Primera al ser líder con 56 unidades.

Lamentablemente, Colo Colo recibió una muy mala noticia en las últimas jornadas. En la previa de la visita a Coquimbo, Fernando Ortiz habló con la prensa y puso en duda la presencia de Javier Correa contra los piratas, pese a que el delantero aparecía como titular para el domingo.

Javier Correa aparecía como titular ante Coquimbo, pero… | Photosport

Sufre Colo Colo: Javier Correa es duda ante Coquimbo Unido

Los hinchas de Colo Colo celebraban la recuperación de Javier Correa después de su desgarro, pero Fernando Ortiz encendió las alarmas. “Tuvo un proceso de recuperación muy bueno, tuvo muy buenos entrenamientos hasta el miércoles, donde se resintió de nuevo en una zona muscular“, relató.

“Evaluaremos mañana (sábado) si puedo considerarlo para el domingo. Y si creo que puede ser un riesgo para él, no lo voy a arriesgar. Pero esperemos al día de mañana para ver cómo se encuentra“, complementó.