No es osado decir que Colo Colo cuenta los días para que este 2025 por fin se vaya. Los albos han atravesado una dura temporada, con varios golpes recibido a nivel deportivo e institucional. ¿Lo peor? Es que todavía no terminan.

Esto lo decimos porque aún quedan esquirlas de lo que fue el clásico ante Universidad Católica del pasado 16 de agosto, donde el Cacique cayó inapelablemente por 4-1 en el Estadio Monumental.

Al margen de lo que fue una dura derrota en el Pedrero, siendo además este el último partido de Jorge Almirón como DT, el duelo estuvo marcado por incidentes en una de las tribunas del estadio. Sin ir más lejos a Daniel González y Alfred Canales les cayeron unos proyectiles en la zona donde estaba la banca cruzada.

Colo Colo recibe un millonario castigo

Pues bien, tuvieron que pasar dos meses para que se concretara un severo castigo para los albos tras esta situación. De acuerdo a información entregada por ADN Deportes, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP acordó una millonaria sanción contra Colo Colo.

En un fallo unánime los integrantes del tribunal acordaron un castigo económico de 400 UF, algo así como 16 millones de pesos chilenos.

Colo Colo deberá pagar una millonaria sanción tras los hechos sucedidos en el último clásico ante Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Y ojo, que el castigo pudo ser peor. Carlos Aravena y Alejandro Musa, integrantes de la sala, quisieron también aplicar un castigo de impedir el ingreso al Monumental en los dos siguientes partidos del Cacique a los hinchas que compraron entradas en la galería Norte y en la tribuna Caupolicán. No obstante, esa opción fue desestimada.

Esta sanción debe ser cumplida por los albos dentro de los siguientes 15 días tras recibida la sanción. No obstante, el Cacique todavía puede apelar a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.