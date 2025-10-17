Es tendencia:
Universidad Católica vs. Everton: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO en la Liga de Primera

Cruzados y Ruleteros, se enfrentan por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Universidad Catolica vs Everton, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTUniversidad Catolica vs Everton, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

Everton y Universidad Católica serán los encargados de cerrar la Fecha 24 del Campeonato Nacional, en un duelo clave para ambos. Los ruleteros buscan alejarse del descenso.

Por su parte, los cruzados intentarán prolongar su racha de cinco victorias seguidas y afianzarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores. El partido promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

Universidad Católica vs. Everton: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad Católica vs. Everton de Viña del Mar juegan este domingo 19 de octubre, a partir de las 15:00 hrs, en el Estadio Sausalito, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.

El partido entre Cruzados y Ruleteros,  será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

