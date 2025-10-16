Esta semana Colo Colo vuelve a la acción en el Campeonato Nacional, donde disputará la Fecha 24 enfrentando al sólido líder del torneo, Coquimbo Unido, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

El Cacique, actualmente se ubica en la octava posición con 34 unidades, intentará sumar tres puntos vitales para escalar en la tabla y mantenerse en la pelea de la Liga de Primera. En tanto, los “Piratas” marchan en la cima con 56 puntos, manteniendo una cómoda ventaja sobre su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, que acumula 42 unidades.

Colo Colo vs. Coquimbo Unido: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Colo Colo vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 19 de octubre, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

