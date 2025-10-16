Este fin de semana regresa la acción de la Liga de Primera 2025 con los seis duelos restantes de la jornada 24. Uno de los más atractivos encuentros será el que animen Coquimbo Unido y Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso el próximo domingo.

Se trata de un encuentro clave para los “Piratas”, que de conseguir un buen resultado ante el Cacique darían un paso clave en la lucha por el título. Actualmente, el elenco aurinegro es líder exclusivo del certamen con 56 puntos, 14 unidades por encima de sus más cercanos perseguidores, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Es en ese contexto donde Juan Cornejo, jugador del elenco nortino, conversó con ESPN en la previa del compromiso ante los albos y dejó en claro las ganas del plantel de mantenerse comodamente en la cima.

ver también ¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2025

En Coquimbo prevén un partido de ida y vuelta vs. Colo Colo

Cornejo, en diálogo con el programa F90, se mostró confiado de cara al duelo frente a los albos y anticipó un encuentro muy distinto al disputado en el Estadio Monumental -donde cayeron por 2-0-, asegurando que esta vez buscarán imponer condiciones en casa.

“Creo que el partido que jugamos allá (Monumental) no hicimos un buen partido , creo que por ahí Colo Colo nos tuvo mucho la pelota, nos manejó y nos llegó mucho. Y por ahí las ocasiones que siempre aprovechamos, no las aprovechamos ese partido y se nos hizo complicado”, comentó el defensor en primer lugar.

El lateral “pirata” no se quedó ahí y adelantó cómo imagina el desarrollo del compromiso en la Cuarta Región: “Sabemos que acá va a ser diferente (…) no sé si Colo Colo manejará la pelota, creo que va a ser un partido muy de ida y vuelta , creo que van a haber momentos en que ellos van a tener la pelota, momentos en que nosotros vamos a tener la pelota, entonces creo que va a ser un partido atractivo para ver y esperamos hacerlo de buena manera”.

Publicidad

Publicidad

Juan Cornejo anticipa un duelo diferente al jugado en el Monumental a principios de abril. (Foto: Photosport)

Finalmente, lanzó una advertencia al equipo de Fernando Ortiz, destacando la fortaleza coquimbana en condición de local: “Nosotros tampoco de local dejamos que por ahí nos tenga mucho la pelota, entonces creo que va a ser un buen partido”.

¿Cuándo juegan Coquimbo Unido vs. Colo Colo?

Coquimbo Unido enfrenta a Colo Colo por la fecha 24 de la Liga de Primera este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas de Chile.

Publicidad