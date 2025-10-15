Es tendencia:
Colo Colo

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2025

El Cacique regresa al torneo nacional para enfrentar a los Piratas que se consolidan como líderes.

Por Franccesca Arnechino

Los albos vuelven a la cancha en el Campeonato Nacional 2025.
© Photosport.Los albos vuelven a la cancha en el Campeonato Nacional 2025.

Esta semana Colo Colo regresa a la cancha para seguir compitiendo en el torneo local, por la Fecha 24 de la Liga de Primera y deberá enfrentar al líder, Coquimbo Unido en la cuarta región.

Los Albos están en el octavo lugar con 34 puntos, por lo tanto, buscarán un triunfo para sumar en el Campeonato Nacional. Mientras que los Piratas lideran la tabla de posiciones con 56 puntos, que se alejan de los azules, que los siguen con lejanos 42 puntos.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Coquimbo y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 19 de octubre, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

