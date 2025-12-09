Coquimbo Unido logró la gran hazaña este año al coronarse campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia, tras una brillante campaña de la mano de Esteban González, quien recientemente aceptó una oferta para partir a México y dirigir a Querétaro. Pero al parecer, no partiría solo.

Tras la gran temporada que tuvo el conjunto Pirata, distintos clubes han puesto sus ojos en sus figuras, por lo que es posible que el barco experimente grandes bajas para el 2026, donde enfrentarán la Copa Libertadores.

El jugador que Chino González querría para Querétaro

El periodista deportivo Renzo Luvecce, señaló en sus redes sociales que Francisco Salinaspodría llegar a México.

El jugador tuvo una excelente temporada junto a Coquimbo, lo que despertó el interés de otros clubes, entre ellos Colo Colo, que buscaría el fichaje del lateral.

“El Querétaro de México también enviará una propuesta formal a petición de su nuevo director técnico, Esteban el “chino” González y me comentan que se podría realizar la operación sin mayores sobresaltos”, señaló en sus redes sociales.

Agregando que, por otra parte, Colo Colo también “inició las negociaciones formales con la dirigencia aurinegra”.

Francisco Salinas podría acompañar a Chino González en su aventura en México/Photosport

El futbolista de 25 años, formado en Unión San Felipe, se encontraba a préstamo con los Piratas, pero tras su gran desempeño, se reveló en octubre de este año que el club adquirió el 50% de su pase.

Por su parte, Luvecce agrega que los Piratas “desembolsando alrededor de 70 mil dólares y el jugador firmó un nuevo contrato hasta finales de 2028”.

