VIDEO: Es la gran obsesión de Colo Colo en el mercado y lanza un ‘guiño’ a Macul: “Sonríe si…”

Este martes 2 de diciembre Universidad de Chile y Coquimbo Unido igualaron a un gol en el cierre de la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, encuentro donde los ‘piratas’ comenzaron ganando gracias a la anotación de Martín Mundaca a los 44 del primer tiempo, conquista que no duró mucho, ya que Charles Aránguiz a los 48 del segundo tiempo marcaría el empate que a la larga sería el definitorio.

En aquel duelo jugó todo el encuentro Francisco Salinas, joven jugador que oficia de lateral derecho y quien protagonizó un momento bastante particular que se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales y que, para muchos, es considerado un ‘guiño’ para Colo Colo.

El divertido momento viral de Francisco Salinas tras igualar ante la U:

Fue la página ‘La Pasión del Pueblo’ la que compartió en las últimas horas un divertido momento protagonizado por el jugador de 25 años y uno de los objetivos principales del Popular para la temporada 2026.

Tras igualar ante la U y mientras Salinas se dirigía al autobús de Coquimbo Unido, el jugador fue consultado de una manera bastante particular sobre un eventual interés en fichar en el Cacique, en específico le señalaron: “Francisco sonríe si te ilusiona jugar en Colo Colo”, momento donde el defensa esbozó una sonrisa que rápidamente se volvió viral.

Para algunos, la sonrisa de Salinas fue solo parte de la broma, para otros, una señal clara de sus intenciones de jugar en Colo Colo la temporada 2026, de todas maneras, la tarea para el Cacique no sería sencilla, ya que el lateral derecho tiene contrato con los aurinegros hasta diciembre del próximo año y, por tanto, cualquiera que desee quedarse con sus servicios deberá negociar con los de la cuarta región.

Los números de Francisco Salinas este 2025

De acuerdo a Transfermarkt, Francisco Salinas disputó hasta el momento, en la temporada un total de 38 duelos, 28 de Liga de Primera y 10 por Copa Chile (3.253 minutos en total), anotando 7 goles en total (5 y 2 respectivamente) y asistiendo en cuatro oportunidades, todas ellas en el torneo nacional.

