Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

¿Se dará? Revelan el inesperado trueque que podría darse entre U Católica y Coquimbo Unido

Según revelan, ambos equipos podrían protagonizar un inesperado trueque de cara a la próxima temporada

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El inesperado truque que podría tomarse el mercado de fichajes.
El inesperado truque que podría tomarse el mercado de fichajes.

Universidad Católica ya comienza a planificar el elenco con el que enfrentarán la temporada 2026, y entre las posibles llegadas y salidas se reveló la posibilidad de un inesperado trueque con Coquimbo Unido, los actuales campeones de la Liga de Primera.

Los cruzados actualmente marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones que, de terminar así, les da la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026, competencia donde los Piratas ya aseguran su puesto.

El inesperado truque que podría tomarse el mercado de fichajes

Según reveló José Tomás Fernández en su canal de Youtube y recoge Punto Cruzado, una de las opciones que barajan los cruzados es un trueque entre Francisco Salinas, actual campeón con los Piratas, y Dylan Escobar.

En donde el comunicador señaló que a pesar de que es una posibilidad, no hay negociaciones ni ofertas hasta el momento.

Francisco Salinas se encuentra a préstamo en la Coquimbo Unido/Photosport

Francisco Salinas se encuentra a préstamo en la Coquimbo Unido/Photosport

Francisco Salinas gusta, se podría hacer un trueque con Dylan Escobar”, comentó el periodista, añadiendo que el jugador levantó el interés de la Franja y que esta triangulación podría darse en caso de que Coquimbo Unido compre a Salinas, que está a préstamo desde Unión San Felipe.

Publicidad
Le cierran las puertas del CDA a figura de Coquimbo Unido campeón: “No es para la U”

ver también

Le cierran las puertas del CDA a figura de Coquimbo Unido campeón: “No es para la U”

Desde ahí se podría negociar una venta o préstamo con la UC, mientras que Escobar regresará a los Piratas al término de la temporada.

¡Pero dependen de un gran detalle! U Católica estaría interesada en sellar inesperado regreso

ver también

¡Pero dependen de un gran detalle! U Católica estaría interesada en sellar inesperado regreso

Dylan Escobar se encuentra a préstamos en la UC/Photosport

Dylan Escobar se encuentra a préstamos en la UC/Photosport

Lee también
Más problemas para Garnero: Dos nuevas bajas por lesión en la UC
Universidad Católica

Más problemas para Garnero: Dos nuevas bajas por lesión en la UC

"Lo de Ricardo Garcea ha sido decepcionante"
Selección Chilena

"Lo de Ricardo Garcea ha sido decepcionante"

Baja confirmada: La Roja cita a dos figuras de emergencia
Selección Chilena

Baja confirmada: La Roja cita a dos figuras de emergencia

Minuto a minuto: Chile cierra el 2025 con el amistoso clásico ante Perú
Selección Chilena

Minuto a minuto: Chile cierra el 2025 con el amistoso clásico ante Perú

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo