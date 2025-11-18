Universidad Católica ya comienza a planificar el elenco con el que enfrentarán la temporada 2026, y entre las posibles llegadas y salidas se reveló la posibilidad de un inesperado trueque con Coquimbo Unido, los actuales campeones de la Liga de Primera.

Los cruzados actualmente marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones que, de terminar así, les da la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026, competencia donde los Piratas ya aseguran su puesto.

El inesperado truque que podría tomarse el mercado de fichajes

Según reveló José Tomás Fernández en su canal de Youtube y recoge Punto Cruzado, una de las opciones que barajan los cruzados es un trueque entre Francisco Salinas, actual campeón con los Piratas, y Dylan Escobar.

En donde el comunicador señaló que a pesar de que es una posibilidad, no hay negociaciones ni ofertas hasta el momento.

Francisco Salinas se encuentra a préstamo en la Coquimbo Unido/Photosport

“Francisco Salinas gusta, se podría hacer un trueque con Dylan Escobar”, comentó el periodista, añadiendo que el jugador levantó el interés de la Franja y que esta triangulación podría darse en caso de que Coquimbo Unido compre a Salinas, que está a préstamo desde Unión San Felipe.

Desde ahí se podría negociar una venta o préstamo con la UC, mientras que Escobar regresará a los Piratas al término de la temporada.

