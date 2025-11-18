Universidad de Chile tiene una verdadera final este domingo por la Liga de Primera, ya que se mide ante O’Higgins, rival directo en la lucha por el Chile 2.

Por ahora, el segundo cupo directo para la Copa Libertadores se lo está llevando Universidad Católica, que tiene 51 puntos; pero lo siguen muy de cerca celestes (50) y azules (48), que se miden en Rancagua.

Los últimos tres partidos de la Liga serán vitales para el cuadro laico, porque de su lugar en el acumulado depende de los recursos que tendrán para el armado del plantel.

Cristian Caamaño no quiere a Matías Palavecino en la U

Universidad de Chile busca fichajes para 2026 y uno de los que suena en el volante y figura del campeón Coquimbo Unido, el argentino Matías Palavecino.

El zurdo aparece en el radar de los azules, pero también está en carpeta de Universidad Católica, situación que analizó el periodista Cristian Caamaño en radio Agricultura.

“No es un jugador para la U. Teniendo a Assadi y Altamirano la U no debería invertir en ese puesto”, dijo de forma tajante el comentarista.

Sin embargo, Caamaño cree que para la UC el volante ofensivo puede ser mucho más atractivo, porque carece de un futbolistas con sus características.

“Para Católica sí. Hay que ver si Garnero necesita un jugador de esas características, por ahora no la ha encontrado en ningún juvenil, tiene más volantes mixtos que ofensivos”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido clave entre O’Higgins y Universidad de Chile se jugará este domingo 23 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.