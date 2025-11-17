Es tendencia:
El último pedido de Matías Rodríguez antes de dejar el fútbol: “El club me está ayudando”

El ex jugador de la U le pondrá fin a su carrera a los 39 años con la camiseta de Melipilla, donde tiene sólo algo en mente.

Por Cristián Fajardo C.

Matías Rodríguez se retira del fútbol pero lejos de la U.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTMatías Rodríguez se retira del fútbol pero lejos de la U.

Un jugador histórico del fútbol chileno anuncio su despedida definitiva del fútbol para este fin de semana, cuando Matías Rodríguez juegue por última vez con la camiseta de Deportes Melipilla.

Así lo hizo saber el equipo Potro, donde confirmaron que el duelo ante Real San Joaquín marcará su retiro definitivo como jugador, porque piensa seguir ligado al fútbol en el país.

Por lo mismo, realizó un especial pedido para este fin de semana, donde colgará los botines sin las luces de su paso por Universidad de Chile, por lo que quiere algo bien familiar.

“El club me está ayudando a traerlos y así puedan estar en este último partido. Espero verlos prontito”, habló Matías Rodríguez de sus dos hijos Felicitas y Juan Martín, en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

Matías Rodríguez quiere a sus hijos en la despedida

El defensor más goleador en la historia de Universidad de Chile, con 57 tantos, le pondrá fin a su carrera, pero esta vez jugando por Deportes Melipilla, con 39 años de edad.

Por lo mismo, quiere que sus hijos que viven en Argentina con su mamá puedan acompañarlo: “Cada vez que se puede viajo, tanto ellos como yo. Pero es difícil, por el colegio y porque, bueno, la mamá también trabaja y se hace más complejo. Normalmente estoy viajando más seguido, pero esperamos que puedan venir para este último partido”.

En ese sentido, el ex jugador de la U deja en claro que su idea es seguir en el fútbol, donde tiene una escuela en Melipilla, pero también quiere dar el gran salto.

“Estoy tratando de validar mi título de entrenador para poder dirigir. Estamos avanzando en esos temas y ver si se abre alguna ventanita por ahí”, detalló.

