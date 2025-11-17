Universidad Católica comienza a prepararse para lo que será la temporada 2026, donde revelan que una de sus figuras tiene grandes posibilidades de dejar la escuadra para dar el salto en el extranjero.

Según señaló el periodista José Tomás Fernández en su canal de Youtube, Daniel González es uno de los jugadores que podría despedirse de la Franja a fin de año. “Con el equipo que tienes, lo más probable es que se te vaya”.

Los motivos de la posible salida de Daniel González de la UC

En el espacio, el comunicador señaló: “Esto lo digo porque Vibra lo está ofreciendo hace rato, lo ofreció acá en Brasil. Se especula mucho a que podría pasar algo similar a lo que pasó con Gonzalo Tapia, que terminaba contrato, pero se hizo un arreglo para que la UC en la época que se fue a River”.

“Vibra estaría tratando de hacer la misma fórmula, porque entienden que González está en un muy buen momento”, añadió que este salto tendría que ver con su presente en la Roja.

“Consideran que tiene un nivel de selección y para competir un espacio (,,,) necesita mostrarse en el extranjero como validarse. Ese es el pensamiento de Vibra que lo está ofreciendo en el extranjero. Yo creo que se puede dar esa salida”, selló Fernández.

González podría estar cerca de dejar la UC/Photosport

La carrera de Daniel González

El jugador de 23 años comenzó su carrera en Santiago Wanderers el 2019, año donde obtuvo el título de Primera B, en donde se mantuvo hasta el 2022 para dar el salto a Universidad Católica.

En la actual temporada, González ha disputado 24 partidos y ha anotado en una oportunidad.