Raúl Jiménez es un centrodelantero que tiene México y dejó clarísimo que no aguanta mucho más a la hinchada del Tri, que igualó sin goles en un amistoso frente a Uruguay. Sí, la selección que dirige el argentino Marcelo Bielsa. El atacante del Fulham valoró algunas cosas.

Pero también fue crítico con los fanáticos mexicanos. “Estamos con esa idea que el cuerpo técnico implementa. Lo hicimos bien, pero desafortunadamente no estuvimos tan finos para definir. Hay que seguir trabajando y con la cabeza arriba. Podemos competir contra estos equipos”, manifestó Jiménez.

El ex ariete del Wolverhampton Wanderers, también de la Premier League inglesa, agregó que “puede ser rival directo en el grupo del Mundial. Sabemos que podemos ir al tú por tú. Defensivamente lo hicimos muy bien y hay que mejorar la parte de arriba”.

Raúl Jiménez enfrenta a Mathías Olivera en el amistoso de México ante la Celeste. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen: que fuera Vasco, que le griten p*to al portero. Eso nos deja tristeza. Pero bueno, así esto”, dijo Jiménez sobre las reprobaciones al director técnico, Javier Aguirre y al guardameta del equipo, Raúl Rangel.

Raúl Jiménez en acción ante la Roja en la Copa América 2015 que ganó la selección chilena. Anotó dos goles en ese 3-3. (Martin Thomas/Photosport).

Y dejó una declaración de principios, quién sabe si en representación de todo el vestuario. “Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Hay que seguir adelante y trabajar”, manifestó Jiménez tras el partido, que se disputó en el estadio Corona de Torreón.

Raúl Jiménez desata el conflicto de México con su hinchada

Otro jugador de México declaró en un tenor mucho más leve que Raúl Jiménez en contra de la hinchada. De hecho, lo hizo con un afán de agradecimiento. “Sabíamos que ante Uruguay sería un partido de meter la pierna”, describió Érik Lira al cabo del cotejo.

“Es bonito ver a los compañeros permear el mensaje del cuerpo técnico en la cancha. Tratamos de que la gente se sienta identificada con nosotros. Agradecemos que se den una vuelta. Fuimos superiores”, dijo el mediocampista de 25 años que milita en el Cruz Azul.

Y dio más argumentos de esta presentación ante los charrúas. “Colgamos el 0 en nuestra portería y eso es lo más importante. Con eso y la jerarquía que tenemos adelante, podemos aspirar a ganar cualquier partido”, sentenció Lira, quien ya afina detalles para un nuevo amistoso ante un rival de la Conmebol: Paraguay.

Revisa el compacto del 0-0 entre la selección mexicana ante Uruguay

¿Cuándo juega México ante Paraguay?

México se medirá ante Paraguay en un partido amistoso este martes 18 de noviembre de 2025. El partido se jugará en el Alamodome, de San Antonio Texas, en Estados Unidos a contar de las 22:30 horas, según el horario de Chile continental.