Este es el jugador que falta en La Roja y que todos piden: “Las explicaciones…”

Este martes, la Selección Chilena disputará su segundo partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. En esta ocasión, La Roja se medirá ante Perú en una nueva edición del “Clásico del Pacífico”, que tendrá de manera inédita como sede la ciudad de Sochi, Rusia.

En este contexto, durante el programa F90 de ESPN, Claudio “Bichi” Borghi y Diego Rivarola analizaron a los jugadores de la selección y debatieron sobre quiénes están llamados a ser los líderes del plantel en los próximos años. Fue en ese momento que el exgoleador de Universidad de Chile encendió una señal de alarma.

Rivarola señaló: “El tema de fondo es analizar si efectivamente, de esta base, que uno la puede más o menos decir, es si hay alguno que es absolutamente indiscutible”, palabras que encontraron una rápida respuesta de parte del ‘Bichi’.

El extécnico de La Roja y Colo Colo de inmediato señaló: “Está, pero no jugó”, a lo que el goleador replicó, reafirmando su punto: “Por eso te digo. Me estaba hablando de uno que no jugó. Entonces, ahí hay un problema”.

Cuando otros panelistas le preguntaron a Borghi por el nombre del futbolista al que se refería, este mencionó a un jugador que ha sido tema recurrente en las últimas semanas, incluso para el propio Córdova, Erick Pulgar, figura del Flamengo, uno de los finalistas de la Copa Libertadores 2025.

Borghi enfatizó: “Es Pulgar”. A pesar de que este no fue ni siquiera considerado por Córdova para esta gira, el ‘Bichi’ remató con palabras contundentes: “Las explicaciones del técnico fueron claras, o sea, es un jugador visto. El técnico del Flamengo dice: ‘Si fuera brasilero, jugaría en la Selección Brasileña’. Debería jugar”.

Frente a esta situación, el propio Rivarola reafirmó sus dudas iniciales sobre la estabilidad del equipo y cerró la discusión con una reflexión: “Si no tienes tres o cuatro jugadores en una columna vertebral fijos, estamos en problemas”.

Los números de Erick Pulgar este 2025

El mediocampista del Flamengo ha sido titular habitual en el conjunto de Río de Janeiro, disputando un total de 33 partidos esta temporada, según registra Transfermarkt, 14 de ellos en Brasileirao, seis de Copa Libertadores y tres del Mundial de Clubes, entre otros.

El ex Universidad Católica y Fiorentina, ha marcado un gol y ha tenido acción en total 2.517 minutos de juegos.

